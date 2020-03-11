КС: нужно развивать правовое регулирование в сфере социального предпринимательства

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд (КС) указал на необходимость развития правового регулирования в сфере социального предпринимательства. Это следует из заключительной части Послания КС Президенту и палатам Национального собрания, которую озвучил сегодня председатель суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной части Послания КС сформулированы предложения концептуального характера, которые направлены на дальнейшее развитие общества и государства на конституционной основе. В частности, указывается, что в современных условиях сущность понятия социального государства трансформируется. В связи с этим КС обратил внимание на то, что для повышения устойчивости социальных отношений необходимо сочетать государственное регулирование и развитие институтов корпоративного регулирования и самоуправления. В реализации социальной политики наряду с госорганами должны принимать активное участие производственные и общественно-профессиональные организации. Для этого важно развивать правовое регулирование в сфере социального предпринимательства. "Рекомендовано выработать законодательные регуляторные стимулирующие механизмы, чтобы хозяйствующие субъекты, независимо от форм собственности, активно принимали участие в реализации социальных программ и достижении социальных целей", - сказал председатель КС в общении с журналистами.

Конституционный суд также подчеркивает, что в информационном измерении изменяется и сущностное понимание права собственности, возрастают его социально-культурные аспекты. Поэтому, как отметил Петр Миклашевич, очень важно обеспечить на законодательном уровне соответствующее регулирование, защиту интеллектуальной собственности. Законодателю рекомендовано провести систематизацию, кодификацию и принять необходимое правовое регулирование.

Среди предложений - принятие законов, которые обеспечивают не только своевременное решение насущных социально-экономических задач, но и перспективное стратегическое развитие. Это, как отметил председатель КС, важно в условиях динамичных экономических процессов, международной интеграции.-0-