КС: нужно закрепить в УПК право обжаловать в суде прекращение производства по вновь открывшимся обстоятельствам

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Беларуси принял решение "О правовом регулировании производства по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам". Такая информация размещена на сайте суда, сообщает БЕЛТА.

Конституционный суд считает необходимым внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) изменения, которые устанавливают право на обжалование в суд постановления прокурора о прекращении возбужденного им производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Совету Министров предложено подготовить проект закона об изменении УПК и внести его в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания.

Право возбуждения производства по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам принадлежит прокурору (ч.1 ст.420 УПК). При отсутствии оснований для возобновления производства прокурор своим мотивированным постановлением прекращает возбужденное им производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Постановление доводится до сведения заинтересованных с разъяснением им права обжаловать его вышестоящему прокурору (ч.2 и 3 ст.421 УПК).

Наряду с этими нормами, как отметили в КС, закон "О прокуратуре Республики Беларусь" предусматривает, что гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или организация, полагающие, что решением (действиями) прокурора ущемлены их права или законные интересы, может обжаловать его (их) вышестоящему прокурору и (или) в суд.

"Закрепление в законе о прокуратуре права граждан обжаловать решения (действия) прокурора в суд при отсутствии в уголовно-процессуальном законе нормы о праве заинтересованных обжаловать в судебном порядке постановление прокурора о прекращении возбужденного им по уголовному делу производства по вновь открывшимся обстоятельствам вызывает на практике неоднозначное понимание и применение соответствующих норм законодательства при обращении граждан в суд с жалобами на указанные постановления прокурора", - отметили в суде.

Пробел в действующем правовом регулировании выявлен на основании поступившего в Конституционный суд обращения.-0-