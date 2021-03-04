Кубраков: исторически на милицию возложена одна из важных задач - обеспечение правопорядка в стране

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исторически на милицию возложена одна из самых важных задач - обеспечение правопорядка в стране, заявил на торжественном собрании и праздничном концерте во Дворце Республики министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня личный состав органов внутренних дел Беларуси отмечает свой главный праздник - День милиции. Это праздник тех, кто выбрал для себя сложную профессию, а с ней и судьбу, кто добросовестно, порой рискуя собственной жизнью, обеспечивает правопорядок и стоит на страже внутренней безопасности страны. В этот торжественный и знаменательный день каждый из нас испытывает гордость и осознает общественную значимость избранной профессии, - сказал Иван Кубраков. - Исторически на плечи сотрудников милиции возложена одна из самых важных и трудных задач - обеспечение правопорядка в стране. Уже более века белорусская милиция находится на передовой борьбы с криминальными проявлениями".

Министр отметил, что летопись подразделений полна ярких примеров мужества, отваги и героизма. "Ценой неимоверных усилий в начале прошлого века народная милиция уничтожила волну бандитизма в молодой советской стране. Неувядаемую славу милиционеры обрели на полях сражений Великой Отечественной войны, защищая мирных граждан от преступников в тылу, проявляли самоотверженность при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в борьбе с международным терроризмом в Афганистане и других горячих точках, с криминальным беспределом 90-х", - подчеркнул он.

Иван Кубраков уверен: в современной Беларуси органы правопорядка играют ключевую роль в формировании статуса нашей страны как мирного, безопасного и стабильного государства, обеспечивая общественную безопасность, защищая государственную независимость и суверенитет Беларуси, противодействуя внутренним и внешним угрозам. "Мы одни из первых встали на защиту нашей Родины летом прошлого года, не позволив разыграться сценариям цветных революций на спокойных белорусских улицах, на деле доказав верность долгу и словам присяги. В том, что Беларусь не повторила печальную судьбу некоторых стран, немалая заслуга нашего ведомства. Мы с вами обеспечили порядок и стабильность в стране, не допустили гражданского раскола и произвола со стороны радикальных элементов, - добавил министр. - От всего личного состава хочу высказать слова благодарности руководству страны, сотрудникам органов системы национальной безопасности. Создание необходимых условий и совместная работа позволили успешно реализовать возложенные на Министерство внутренних дел задачи".

Отдельные слова признательности министр высказал ветеранам правоохранительных органов, которые плечом к плечу с действующими сотрудниками выступили против попыток развала государства. Их взвешенная и мудрая позиция в этой ситуации достойна уважения и служит примером.

"Дорогие ветераны, для вас этот день - еще один повод вспомнить служебные будни, бессонные ночи и, конечно же, своих сослуживцев, старых друзей, многих из которых, к большому сожалению, уже с нами нет. Ваш многолетний и плодотворный труд, ваше верное служение закону и справедливости - ориентир для нынешних поколений правоохранителей, - сказал Иван Кубраков. - День милиции - это праздник и для наших родителей, жен, детей и близких. Для нас бесценна поддержка со стороны семьи и родных. Своим теплом и заботой они ежедневно помогают нам в нелегких служебных буднях, обеспечивая надежный тыл. Накануне самого яркого весеннего праздника отдельно поздравляю женщин, проходящих службу и работающих в органах внутренних дел и внутренних войсках. Вы являетесь примером исполнения служебного долга и одновременно храните домашний очаг".

Министр отметил, сегодня наша республика переживает сложный этап развития, связанный с защитой суверенитета и борьбой с последствиями пандемии коронавируса. "Как видите, даже у границ нашей страны витают реальные угрозы, связанные не только с организованной и транснациональной преступностью, но и с прямыми рисками и вызовами национальной безопасности. Требуется адекватный ответ, и прежде всего он выражается в повседневном обеспечении четких и слаженных действий всех наших служб и подразделений, ответственном и честном выполнении каждым сотрудником правоохранительных органов своего профессионального долга. Будьте уверены, что ваш нелегкий, благородный и самоотверженный труд всегда будет по достоинству оценен государством и соотечественниками", - констатировал он.

Иван Кубраков поздравил с профессиональным праздником весь личный состав органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, ветеранов, всех, кто посвятил себя благородному делу - служить людям, обеспечивая их безопасность. "Благодарю вас за службу. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в нелегкой работе на благо нашей Родины", - заключил министр.-0-

Фото Оксаны Манчук

Кубраков: белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам