Кубраков: исторически на милицию возложена одна из важных задач - обеспечение правопорядка в стране

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 марта 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:33 Житель Минского района подозревается в кражах из гаражных кооперативов Происшествия
17:32 Вольфовичу присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенанта Президент
17:26 Соловей: важно поддерживать традиционные семейные ценности, материнство и детство Регионы
17:24 Ассоциации врачей следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций - Пиневич Общество
17:20 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Новой Зеландии В мире
17:16 ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме состоится в запланированные сроки Спорт
17:09 От кубизма до кубоквадрата: в НЦСИ открылась выставка Александра Малея Культура
17:00 Рост зарплат и совершенствование пенсионной системы - Петришенко обозначил приоритеты для соцсферы Общество
16:56 Сергеенко: сотрудники милиции честно и добросовестно исполняют свой долг Общество
16:53 Норвежские спортсменки выиграли золото эстафеты на ЧМ по лыжным видам спорта Спорт
16:50 ФОТОФАКТ: В Минске продолжается финальный турнир "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона А Спорт
16:31 ENSREG одобрила предварительный отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС Экономика
16:28 "Ивацевичдрев" показывает хороший пример модернизации в деревообработке - Вакульчик Регионы
16:24 Кубраков: исторически на милицию возложена одна из важных задач - обеспечение правопорядка в стране Общество
16:13 "Белтехосмотр" в январе-феврале выдал в 2,3 раза больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении Экономика
15:54 ГАИ Минской области 5-9 марта проведет акцию "Трезвый водитель" Регионы
15:50 Эксперты ЕС: Беларусь повысила безопасность БелАЭС в ключевых областях Экономика
15:34 Музей истории ВОВ представил экспозицию о судьбах женщин на войне Культура
15:32 Председатель ГТК Беларуси и член Коллегии ЕЭК обсудили создание в ЕАЭС единой системы транзита Экономика
15:32 Суррогат с ароматом коньяка - судебные эксперты об опасности псевдоалкоголя Регионы
15:20 Китайский зонд прислал на Землю самые четкие снимки Марса Технологии
15:18 Страны СНГ считают актуальным создание Комиссии по правам человека Общество
15:10 Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри В мире
15:04 Госстандарт Беларуси и агентство "Узстандарт" подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы Экономика
15:03 Спартакиада среди детей и молодежи по туристско-прикладному многоборью пройдет в университете МЧС Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273 Общество
14:56 В Беларуси планируют за пять лет снизить энергоемкость ВВП не менее чем на 7% Экономика
14:55 ВОЗ приветствует начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе В мире
14:50 Число случаев среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19 в Беларуси снижается - Богдан Общество
14:47 "Караван верблюдов чуть не сорвал съемки". У Тео и Ольги Рыжиковой вышел новый клип Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Общество
04 марта 2021, 16:24

Кубраков: исторически на милицию возложена одна из важных задач - обеспечение правопорядка в стране

Иван Кубраков
Иван Кубраков

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исторически на милицию возложена одна из самых важных задач - обеспечение правопорядка в стране, заявил на торжественном собрании и праздничном концерте во Дворце Республики министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня личный состав органов внутренних дел Беларуси отмечает свой главный праздник - День милиции. Это праздник тех, кто выбрал для себя сложную профессию, а с ней и судьбу, кто добросовестно, порой рискуя собственной жизнью, обеспечивает правопорядок и стоит на страже внутренней безопасности страны. В этот торжественный и знаменательный день каждый из нас испытывает гордость и осознает общественную значимость избранной профессии, - сказал Иван Кубраков. - Исторически на плечи сотрудников милиции возложена одна из самых важных и трудных задач - обеспечение правопорядка в стране. Уже более века белорусская милиция находится на передовой борьбы с криминальными проявлениями".

Министр отметил, что летопись подразделений полна ярких примеров мужества, отваги и героизма. "Ценой неимоверных усилий в начале прошлого века народная милиция уничтожила волну бандитизма в молодой советской стране. Неувядаемую славу милиционеры обрели на полях сражений Великой Отечественной войны, защищая мирных граждан от преступников в тылу, проявляли самоотверженность при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в борьбе с международным терроризмом в Афганистане и других горячих точках, с криминальным беспределом 90-х", - подчеркнул он.

Иван Кубраков уверен: в современной Беларуси органы правопорядка играют ключевую роль в формировании статуса нашей страны как мирного, безопасного и стабильного государства, обеспечивая общественную безопасность, защищая государственную независимость и суверенитет Беларуси, противодействуя внутренним и внешним угрозам. "Мы одни из первых встали на защиту нашей Родины летом прошлого года, не позволив разыграться сценариям цветных революций на спокойных белорусских улицах, на деле доказав верность долгу и словам присяги. В том, что Беларусь не повторила печальную судьбу некоторых стран, немалая заслуга нашего ведомства. Мы с вами обеспечили порядок и стабильность в стране, не допустили гражданского раскола и произвола со стороны радикальных элементов, - добавил министр. - От всего личного состава хочу высказать слова благодарности руководству страны, сотрудникам органов системы национальной безопасности. Создание необходимых условий и совместная работа позволили успешно реализовать возложенные на Министерство внутренних дел задачи".

Отдельные слова признательности министр высказал ветеранам правоохранительных органов, которые плечом к плечу с действующими сотрудниками выступили против попыток развала государства. Их взвешенная и мудрая позиция в этой ситуации достойна уважения и служит примером.

"Дорогие ветераны, для вас этот день - еще один повод вспомнить служебные будни, бессонные ночи и, конечно же, своих сослуживцев, старых друзей, многих из которых, к большому сожалению, уже с нами нет. Ваш многолетний и плодотворный труд, ваше верное служение закону и справедливости - ориентир для нынешних поколений правоохранителей, - сказал Иван Кубраков. - День милиции - это праздник и для наших родителей, жен, детей и близких. Для нас бесценна поддержка со стороны семьи и родных. Своим теплом и заботой они ежедневно помогают нам в нелегких служебных буднях, обеспечивая надежный тыл. Накануне самого яркого весеннего праздника отдельно поздравляю женщин, проходящих службу и работающих в органах внутренних дел и внутренних войсках. Вы являетесь примером исполнения служебного долга и одновременно храните домашний очаг".

Министр отметил, сегодня наша республика переживает сложный этап развития, связанный с защитой суверенитета и борьбой с последствиями пандемии коронавируса. "Как видите, даже у границ нашей страны витают реальные угрозы, связанные не только с организованной и транснациональной преступностью, но и с прямыми рисками и вызовами национальной безопасности. Требуется адекватный ответ, и прежде всего он выражается в повседневном обеспечении четких и слаженных действий всех наших служб и подразделений, ответственном и честном выполнении каждым сотрудником правоохранительных органов своего профессионального долга. Будьте уверены, что ваш нелегкий, благородный и самоотверженный труд всегда будет по достоинству оценен государством и соотечественниками", - констатировал он.

Иван Кубраков поздравил с профессиональным праздником весь личный состав органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, ветеранов, всех, кто посвятил себя благородному делу - служить людям, обеспечивая их безопасность. "Благодарю вас за службу. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в нелегкой работе на благо нашей Родины", - заключил министр.-0-

Фото Оксаны Манчук

Кубраков: белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кубраков МВД милиция праздник
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Дмитрий Пиневич. Фото из архива Ассоциации врачей следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций - Пиневич
Игорь Петришенко. Фото из архива Рост зарплат и совершенствование пенсионной системы - Петришенко обозначил приоритеты для соцсферы
Сергеенко: сотрудники милиции честно и добросовестно исполняют свой долг
Фото Исполкома СНГ Страны СНГ считают актуальным создание Комиссии по правам человека
Фото ucp.by Спартакиада среди детей и молодежи по туристско-прикладному многоборью пройдет в университете МЧС
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273
Главное
Во время церемонии вручения наград "Нация может развиваться только на позитивных идеях" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Кубраков: белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам
Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год
План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко
Топ-новости
"Благодарю за честную, безупречную службу" - Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
РЕПОРТАЖ: Один день с участковым инспектором
Эксперты ЕС: Беларусь повысила безопасность БелАЭС в ключевых областях
Ассоциации врачей следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций - Пиневич
Страны СНГ считают актуальным создание Комиссии по правам человека
ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн
"Ивацевичдрев" показывает хороший пример модернизации в деревообработке - Вакульчик
Меры по поддержке материнства и детства будут расширяться - Караник
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273
ФОТОФАКТ: В Минске продолжается финальный турнир "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона А
Андрейченко проведет 5 марта личный прием граждан
Определены лаборатории для ПЦР-тестов с включением результатов в систему "Путешествую без COVID-19"
Министры энергетики Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества
Своевременная модернизация предприятий дает дополнительные соцгарантии для сотрудников - Мартынюк
Снег и до -12°С ожидаются в Беларуси в выходные
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.