Кубраков: белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, отвечая на вопрос журналистов о готовности милиции к возможным акциям протеста в весенний период, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская милиция уже показала, что мы готовы к любым вызовам и угрозам, - сказал Иван Кубраков. - Хочу всем сказать, что главная задача милиции и основная работа сотрудников органов внутренних дел, на самом деле, не видна. Не просто так раскрываются преступления - это кропотливый, ежедневный труд. Поэтому и здесь мы уже работаем на профилактику".

Министр добавил: "Мы знаем людей, которые призывают. Помните, когда на Всебелорусское собрание пытались тоже некоторые призвать на улицу, устроить хаос. Все эти люди были установлены, задержаны и привлечены к установленной законом ответственности".

Сегодня Иван Кубраков принял участие в торжественном ритуале возложения венков к памятнику сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.-0-

Сотрудники милиции с честью выполняют свои служебные обязанности - Кубраков

Криминогенная обстановка находится под полным контролем правоохранителей - Кубраков