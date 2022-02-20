Кубраков: контролируем ситуацию и на улице, и в интернете

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники деструктивных каналов, считающие, что их невозможно установить в интернет-пространстве, ошибаются в этом, заявил в эфире телеканала СТВ министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня по всей республике оперативная обстановка находится полностью под контролем сотрудников органов внутренних дел. Можно с уверенностью сказать, что провокаторы способны только на какие-то фейковые угрозы в интернете и так далее. Мы проработали абсолютно все варианты, контролируем обстановку не только на улицах нашей страны, но и в интернете. В случае малейших каких-то оскорблений в адрес в первую очередь членов участковых комиссий, мы незамедлительно на это реагируем", - отметил Иван Кубраков.

По его словам, участники деструктивных каналов, которые думают, что их невозможно установить в интернет-пространстве, заблуждаются. "На сегодня нами уже задержан не один участник деструктивных каналов, которые планировали устроить провокации во время референдума. В отношении одних составлены административные материалы, в отношении других - возбуждены уголовные дела и они арестованы, с кем-то просто проведена профилактическая беседа, - сказал министр. - Если участники деструктивных каналов думают, что, если к ним еще не пришли сотрудники милиции и мы их не знаем, они ошибаются. Просто от них на данный момент нет никакой угрозы. Если мы увидим малейшие какие-то телодвижения, мы очень профессионально и оперативно отреагируем на них".

В прошлом году было возбуждено 680 уголовных дел деструктивной направленности. "Практически все подозреваемые в тяжких уголовных преступлениях, которые были совершены, установлены. Сейчас проводится определенная работа, как мы обещали в 2020 году, что мы дойдем до каждого и каждого найдем, поэтому мы их устанавливаем", - добавил глава ведомства.-0-