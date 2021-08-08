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08 августа 2021, 18:40

Кубраков: мы мало доводили информации, что такое БЧБ-символика и где ее использовали

Иван Кубраков. Фото из архива
Иван Кубраков. Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы мало доводили информации, что такое БЧБ-символика и где ее использовали. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Много где произошли цветные революции. В Беларуси даже не пытались они это делать, только в 2020 году попытались. Но у них ничего не получилось. Не может человек, воспитанный, выросший в семье ветерана - тех людей, которые воевали за Родину, которые погибли, - просто так взять и стать на колени. Не бывает такого и не будет, потому что новые поколения, которые родились, когда уже мир был на земле, воспитывали наши отцы и деды. Рассказывали, что было, когда пришли фашисты. Поэтому такое просто-напросто невозможно", - сказал Иван Кубраков.

По его словам, людям мало доводили информации, что такое БЧБ-символика и где ее использовали. "К сожалению, начиная со школьной скамьи. Задайте вопрос тем личностям, которые участвовали в этих протестах, особенно тем, которые за деньги, молодежи - "Что это такое?" Никто из них не знает. Им просто сказали, что это символ, и все. И это использовали", - подчеркнул министр.

Иван Кубраков отметил особый корпоративный дух в рядах милиции. "Я видел горящие глаза. Вставали сотрудники и говорили: "Никто не пройдет, порядок на улицах будет наведен". Корпоративный дух в милиции с давних времен. Он очень высокий", - добавил он.-0-

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