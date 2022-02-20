Кубраков о финансировании организации незаконных акций из-за рубежа: бесплатно никто ничего не делает

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники деструктивных каналов, считающие, что их невозможно установить в интернет-пространстве, ошибаются в этом, заявил в эфире телеканала СТВ министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков, сообщает БЕЛТА.

"Практически всем людям, которые совершали противоправные действия - забрасывали краской билборды, повреждали городское имущество - перечислялись деньги. Бесплатно никто абсолютно ничего не делает. Финансирование на таких лиц выделено из заграницы. В том числе наши беглые, которые там находятся, пытаются хоть что-то сделать, в том числе вбросы в интернет, потому нужно отрабатывать деньги, которые были перечислены и в 2020 году, и сейчас есть определенные перечисления", - рассказал Иван Кубраков.

По его словам, сотрудники органов внутренних дел фиксируют подобные случаи и ведут работу по установлению источников финансирования.-0-