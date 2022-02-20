Кубраков рассказал, как будет организована охрана на избирательных участках

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как будет организована работа милиции во время досрочного голосования по референдуму и в основной день 27 февраля, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков рассказал в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Как только был озвучен примерный месяц проведения референдума, начали поступать различного рода угрозы в адрес председателей участковых комиссий, которые были еще в 2020 году. Начали появляться провокационные различного рода статьи. Мы сразу же включились в работу по установлению этих лиц. Была задержана не одна группа, которая планировала проводить противоправные действия на избирательных участках, повреждать здания, сооружения. Последняя группа, задержанная с поличным в Минске, планировала повреждать госучреждения, где будут располагаться участковые комиссии", - рассказал Иван Кубраков.

Уже с 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме. "Мы берем под охрану все избирательные участки. Ежедневно для охраны общественного порядка на избирательных участках будет заступать по республике около 11 тыс. сотрудников - это только для охраны общественного порядка на избирательных участках. Вместе с нами также будут нести службу добровольные дружины, представители БРСМ", - отметил министр.

По его словам, были сделаны определенные выводы по итогам 2020 года и событий, которые происходили у наших соседей. "На некоторых избирательных участках будет усилена охрана общественного порядка, службу будут нести по два сотрудника органов внутренних дел. Все правоохранители будут при себе иметь мобильные видеорегистраторы, в случае каких-то провокаций, попыток совершения противоправных действий мы все будем документировать, - сказал Иван Кубраков. - Кроме того, в Минске создан специальный мониторинговый центр: все учебные учреждения, где будут располагаться избирательные комиссии, оборудованы видеонаблюдением. В режиме онлайн будем отслеживать ситуацию как при входе в здание, так и на прилегающей территории. Также предусмотрен резерв сотрудников органов внутренних дел, которые в случае совершения каких-либо противоправных действий будут незамедлительно на это реагировать. Все помещения в районных, областных центрах, столице оборудованы кнопками тревожной сигнализации".

Как подчеркнул глава ведомства, ожидать совершения противозаконных акций во время досрочного голосования и в основной день проведения референдума не нужно. "Абсолютно бояться нечего, угроз никаких нет. Мы продумали все до мелочей. Мы не просто готовы обеспечить охрану общественного порядка на избирательных участках, но, если потребуется, готовы обеспечивать физическую защиту тех людей, которые работают в избирательной комиссии. Но на сегодня такой необходимости нет", - заключил он.-0-