Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 20 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:33 Кубраков рассказал, как будет организована охрана на избирательных участках Общество
19:10 В Израиль с 1 марта можно будет попасть с двумя ПЦР-тестами В мире
18:40 Американские ученые создали самые точные часы в мире Технологии
18:00 Вакцинированные против COVID-19 меньше времени остаются заразными для окружающих Общество
17:59 Макрон и Путин высказались за прекращение огня на востоке Украины В мире
17:48 В Минске на ул.Тростенецкой затруднено движение из-за ДТП Происшествия
17:44 Вирусолог: новый штамм коронавируса точно придет, будет он легче или тяжелее, пока неизвестно Общество
17:33 Мнение: каждый голос поддержки на референдуме станет вкладом в общее будущее Регионы
17:27 Вирусолог оценила, насколько переболевшие омикроном защищены от дельты Общество
17:22 Ураган "Юнис" в Европе унес жизни 16 человек В мире
17:13 Генштабы Беларуси и России выработают шаги для недопущения войны в своем регионе Общество
17:07 Вирусолог пояснила, почему стелс-омикрон непросто выявить тест-системами Общество
17:02 Депутат: обновленный проект Конституции объединяет и мотивирует на плодотворную работу Общество
16:53 Власти Греции уточнили, что с итальянского парома спасли белоруса, а не литовца Общество
16:49 Эксперт рассказала о трех версиях происхождения омикрона Общество
16:41 В Пекине официально закрылись XXIV зимние Олимпийские игры Спорт
16:31 "Купалаўскую дыктоўку" в Международный день родного языка напишут более 1000 человек Регионы
16:17 Почти 60 стран заявили о выявлении стелс-омикрона Общество
16:11 Песков: на фоне напряженности в Донбассе любая провокация может привести к непоправимому В мире
15:42 Более заразный стелс-омикрон способен вызывать потерю обоняния Общество
15:34 Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с трагедией в Петрополисе Президент
15:31 Сенатор: новеллы Конституции призваны содействовать правовому и социальному прогрессу общества Общество
15:28 ФОТОФАКТ: Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине Спорт
15:19 "Химик" обыграл "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
15:15 Вирусолог: перекрестный иммунитет после различных подвидов омикрона частично формируется Общество
15:11 Королева Великобритании заразилась коронавирусом В мире
15:04 Церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады в Пекине Спорт
15:04 Победителем Всебелорусской студенческой лыжни стала команда ВГУ им.Машерова Спорт
14:36 Вирусолог рассказала о мутациях омикрона Общество
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 7283 пациента с COVID-19, выписаны 1980 Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 февраля 2022, 19:33

Кубраков рассказал, как будет организована охрана на избирательных участках

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как будет организована работа милиции во время досрочного голосования по референдуму и в основной день 27 февраля, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков рассказал в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

 

"Как только был озвучен примерный месяц проведения референдума, начали поступать различного рода угрозы в адрес председателей участковых комиссий, которые были еще в 2020 году. Начали появляться провокационные различного рода статьи. Мы сразу же включились в работу по установлению этих лиц. Была задержана не одна группа, которая планировала проводить противоправные действия на избирательных участках, повреждать здания, сооружения. Последняя группа, задержанная с поличным в Минске, планировала повреждать госучреждения, где будут располагаться участковые комиссии", - рассказал Иван Кубраков.

 

Уже с 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме. "Мы берем под охрану все избирательные участки. Ежедневно для охраны общественного порядка на избирательных участках будет заступать по республике около 11 тыс. сотрудников - это только для охраны общественного порядка на избирательных участках. Вместе с нами также будут нести службу добровольные дружины, представители БРСМ", - отметил министр.

 

По его словам, были сделаны определенные выводы по итогам 2020 года и событий, которые происходили у наших соседей. "На некоторых избирательных участках будет усилена охрана общественного порядка, службу будут нести по два сотрудника органов внутренних дел. Все правоохранители будут при себе иметь мобильные видеорегистраторы, в случае каких-то провокаций, попыток совершения противоправных действий мы все будем документировать, - сказал Иван Кубраков. - Кроме того, в Минске создан специальный мониторинговый центр: все учебные учреждения, где будут располагаться избирательные комиссии, оборудованы видеонаблюдением. В режиме онлайн будем отслеживать ситуацию как при входе в здание, так и на прилегающей территории. Также предусмотрен резерв сотрудников органов внутренних дел, которые в случае совершения каких-либо противоправных действий будут незамедлительно на это реагировать. Все помещения в районных, областных центрах, столице оборудованы кнопками тревожной сигнализации".

 

Как подчеркнул глава ведомства, ожидать совершения противозаконных акций во время досрочного голосования и в основной день проведения референдума не нужно. "Абсолютно бояться нечего, угроз никаких нет. Мы продумали все до мелочей. Мы не просто готовы обеспечить охрану общественного порядка на избирательных участках, но, если потребуется, готовы обеспечивать физическую защиту тех людей, которые работают в избирательной комиссии. Но на сегодня такой необходимости нет", - заключил он.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность голосование Кубраков референдум
Новости рубрики Общество
Фото из архива Вакцинированные против COVID-19 меньше времени остаются заразными для окружающих
Фото из архива Вирусолог: новый штамм коронавируса точно придет, будет он легче или тяжелее, пока неизвестно
Фото из архива Вирусолог оценила, насколько переболевшие омикроном защищены от дельты
Во время учений Генштабы Беларуси и России выработают шаги для недопущения войны в своем регионе
Фото из архива Вирусолог пояснила, почему стелс-омикрон непросто выявить тест-системами
Фото из архива Депутат: обновленный проект Конституции объединяет и мотивирует на плодотворную работу
Главное
В России с участием Лукашенко и Путина прошли стратегические учения с запуском гиперзвуковых ракет
Хренин: проверка сил реагирования СГ продолжится из-за нарастания военной активности у внешних границ
Карпенко напомнил механизм досрочного голосования
В Пекине официально закрылись XXIV зимние Олимпийские игры
Топ-новости
Сергеенко: в сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах
Вольфович: совместная группировка военнослужащих успешно справилась с задачами "Союзной решимости"
Импортозамещение, производственная кооперация и наука: Червяков о потенциале для создания инвестпроектов
Хренин: соседние с Беларусью страны экстренно "накачиваются" самым современным оружием
ФОТОФАКТ: Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине
Вирусолог: новый штамм коронавируса точно придет, будет он легче или тяжелее, пока неизвестно
Карпенко рассказал, будут ли белорусы в перспективе голосовать по почте
Российский эксперт: учение "Союзная решимость" должно охладить "горячие" головы на Западе
До +9°С и гололедица ожидаются в Беларуси 21 февраля
Субсидии на организацию собственного дела в 2021 году получили почти 1,4 тыс. безработных
Власти Греции уточнили, что с итальянского парома спасли белоруса, а не литовца
КГБ раскрыл группы, которые планировали срыв референдума
Минюст разъяснил порядок взыскания задолженности при рассрочке исполнения
Более 30 населенных пунктов в Гродненской и Минской областях пострадали от сильного ветра
За сутки в Беларуси зарегистрированы 7283 пациента с COVID-19, выписаны 1980
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.