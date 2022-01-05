Кубраков: в проекте Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД обсудили изменения и дополнения Конституции страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Министр внутренних дел Иван Кубраков подчеркнул, что в проекте обновленной Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались. "Например, нынешний год объявлен Годом исторической памяти, - напомнил он. - Сейчас все громче заявляют о себе силы, пытающиеся переписать историю. В то же время те, кто рожден в СССР, прекрасно знают, что такое Великая Отечественная война, какова роль советского народа, белорусского народа в победе над врагом".

В целом, по словам министра, существует ряд вопросов, на которые важно обратить внимание и обсудить, а после внести предложения в проект Основного закона страны. Поэтому необходимо провести собрания в служебных коллективах, донести информацию о поправках до каждого сотрудника. Коллеги должны понимать, для чего вносятся изменения в главный документ страны, как это отразится на обществе в целом и на органах внутренних дел в частности. "Упор в обновленном Основном законе делается на институт народовластия", - акцентировал Иван Кубраков.

Первый заместитель начальника Академии МВД Алексей Башан отметил, что предложенные преобразования отражают потребности общества и соответствуют требованиям современных реалий.

Серьезное внимание уделено преамбуле, в которой обозначены основополагающие идеи и вектор развития страны. Она дополнена положениями о сохранении национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций, обеспечении социальной справедливости, независимости и процветания Беларуси.

Особый акцент сделан на воспитании традиционных семейных ценностей, поддержке семей с детьми и молодежи, заботе государства о пожилых людях и инвалидах.

Для сохранения исторической памяти статью 15 предлагается дополнить положениями о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В статье 54 - закрепить обязанность каждого гражданина проявлять патриотизм, сохранять историческую память о героическом прошлом.

"Также предлагается в статье 18 отразить, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Это является следствием признания приоритета общепризнанных принципов международного права (мирное разрешение споров, неприменение силы или угрозы силой, сотрудничества государств), добрососедского характера внешнеполитической деятельности и оборонительной военной доктрины белорусского государства. Проект предусматривает закрепление запрета на финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами, организациями и гражданами", - уточнили в МВД.

В проекте сформулированы нормы, закрепляющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, определяющего стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающего незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

"Повышается роль парламента, усилены позиции правительства, предлагается также новый порядок формирования Верховного и Конституционного судов. Таким образом, благодаря внесению изменений в Конституцию в правовом поле закрепляются столпы белорусской модели общественного развития: сильное государство; социально ориентированная рыночная экономика; традиционные христианские ценности", - резюмировали на обсуждении.-0-