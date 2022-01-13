Кухарев: проверки показали большое число нарушений со стороны председателей ТСЖ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверки показали большое число нарушений со стороны председателей товариществ собственников жилья. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам мэра, в органы власти приходит большое число обращений от граждан, которые жалуются на работу товариществ собственников. Проверки - а только за прошлый год в Минске их было проведено около 600 - действительно показали большое число нарушений. "Не редки случаи, когда происходит начисление за дополнительные услуги, которые не являются обязательными. Это тревожит жителей", - отметил Владимир Кухарев.

Как сообщалось, подготовлен проект указа об ужесточенииответственности председателей правлений товариществ собственников жилья за эксплуатацию и сохранность общего имущества. Документ обсуждался на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.

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