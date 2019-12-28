Кухарев: внимание со стороны взрослых навсегда останется в сердцах детей

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети" и поздравил воспитанников Городищенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития с наступающими праздниками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Все мы с детства помним это волшебное ощущение приближения Нового года, радости и предвкушения чудес и подарков. В любом возрасте детям хочется внимания, заботы и праздничного настроения. Именно желание подарить все эти ощущения воспитанникам дома-интерната и приводит нас сюда каждый год, - сказал Владимир Кухарев. - Внимание, которое сегодня мы оказываем детям, навсегда остается в их сердцах, они сами учатся быть внимательными и заботливыми по отношению к другим".

Владимир Кухарев передал дому-интернату в качестве новогоднего подарка холодильник, а все воспитанники учреждения получили праздничные сладкие наборы. Для детей был организован новогодний праздник с театрализованным представлением, играми, конкурсами, а также традиционными хороводами вокруг елки.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси.-0-