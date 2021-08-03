Кулинарные изыски против крепкого иммунитета - что выберете вы?

Питание важно для получения энергии и жизненных сил, здоровое питание - для продолжительной и качественной жизни. Только с натуральной, безвредной пищей и в правильных пропорциях в организм попадают все необходимые вещества. О принципах здорового питания на тематическом семинаре в минском городском Центре здоровья рассказал врач лабораторной диагностики медицинского центра "Гемотест" Николай Арыдов. Индивидуальная программа рационального питания, которую составляют клиентам центра, доказала свою эффективность за 18 лет работы учреждения. А с начала пандемии COVID-19 число запросов на ее разработку увеличилось в разы: сознательный выбор в пользу ЗОЖ, ответственный подход к своему здоровью получает все большее распространение.

По сути, центр занимается иммунной диетологией - формированием питания на основе показателей иммунитета. После широкого спектра исследований на пищевую аллергию и непереносимость выделяется "красный спектр" продуктов - запрещенных к употреблению из-за повышенной иммунной нагрузки. Если следовать предложенному шестимесячному режиму и рациону (по сути, индивидуальному меню на каждый день), то в результате происходит не только улучшение самочувствия, стабилизация по основному заболеванию, но и коррекция веса.

Такой подход представляет собой реализацию одного из пяти основных принципов здорового питания - принцип индивидуальности (абсолютно полезных или вредных продуктов не существует). Остальные четыре: потребление натуральных продуктов и чистой воды; ротация/разнообразие продуктов; малокомплектность разового приема пищи; совместимость.

Чистая вода

Качество воды, ее количество и правила питья - все это нужно учитывать в здоровом рационе.

"В отношении качества мы не рекомендуем потреблять бутилированную, покупную воду. В нашем понимании хорошая вода - полученная и выпитая сегодня. Рекомендуем использовать бытовой фильтр", - сказал Николай Арыдов.

По расчетам ВОЗ, человеку в день на 1 кг веса надо выпивать 30 мл воды. Конечно, людям с избыточным весом это тяжело. Но хотя бы 2 л в день надо обязательно.

Николай Арыдов рекомендует обильное питье теплой воды утром, начиная с пол-литра. Теплой - примерно температуры тела. Не залпом, а постепенно, в течение 5-10 минут. Потому что за ночь человек теряет от 800 мл воды. А сгущение крови повышает риск образования тромбов - как следствие, инсультов.

По сути, такое питье нужно воспринимать как лекарство. Поэтому никакие напитки - соки, кофе и др. - нельзя использовать в качестве замены воды. Многие из них обладают мочегонным эффектом и только больше обезвоживают организм.

Запивание еды - одна из самых распространенных ошибок. "Все секреты, которые вырабатываются в ответ на поступление пищи (желудочный сок, соляная кислота, ферменты), разбавляются. В результате они либо плохо работают, либо вообще не работают", - пояснил врач.

Оптимальным считается выпить стакан воды за полчаса до еды, потом - не ранее чем через час. Надо забыть про формулу "первое, второе и компот", никакого чая и кофе сразу после обеда.

Совсем сухую пищу - рассыпчатые блюда, сухие салаты, орешки - запивают. Одну треть от ее объема должна составлять жидкость. Условно: два глотка еды, глоток жидкости.

Мясо вместо колбасы, картошка вместо чипсов

"Большинство продуктов, которые мы покупаем, химически поражено. Красители, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты - все это подрывает здоровье человека", - уверяет Николай Арыдов.

Натуральный продукт - первичный, сырьевой. Это значит, что надо раз и навсегда отказаться от изделий из мяса - колбасы, сарделек, сосисок. Рыба может быть только свежей или замороженной, но не консервами, пресервами, соленьями. То же самое можно сказать про овощи и фрукты: в сезон - свежие, вне сезона - замороженные либо домашней консервации.

Максимальная польза от продуктов малого срока годности - это еще один признак натуральности. Также все фрукты и овощи лучше очищать от кожуры. Неизвестно, чем и как их обрабатывали, отмыть это невозможно.

Калорийность - тоже признак натуральности. Потому домашняя сметана или творог имеют больший процент жирности, чем промышленного производства. Точно так же и с растительными маслами - предпочтение врач советует отдавать нерафинированному.

Рацион 100+

Современный горожанин на основе вкусовых предпочтений, традиций и возможностей питается 30-40 продуктами, комбинируя их по кругу. Скудный рацион усиливает антигенную нагрузку: метаболиты потребляемых продуктов перенасыщают организм и дают повышенный иммунный ответ. Разнообразное питание включает потребление 100 и более различных продуктов. И такой рацион можно составить, даже исключив все запрещенные.

"Не надо дома делать хранилища еды. Оптимально обновлять список покупаемых на неделю продуктов", - добавил Николай Арыдов.

При этом не рекомендуется есть один и тот же продукт каждый день. И не стоит есть одно и то же несколько раз в день (например, картошку в супе на обед и пюре - на ужин).

Чем проще, тем лучше

Питание - большая нагрузка на организм. Соответственно, чем меньше продуктов съешь, тем меньше эта нагрузка. А полезные вещества усваиваются лучше. Чтобы их было больше в блюде, рекомендуется минимальная обработка там, где допустимо (если можно есть продукт сырым, то лучше сырым).

За один прием допускается максимум четыре продукта, не считая специй, масла.

Но в случае с монопитанием есть ограничения. В частности, если в меню продукты животного происхождения (мясо, рыба, птица, яйца, творог), к ним нужна добавка в виде растительной пищи - салата или просто какой-то зелени, некрахмалистых овощей. Животный белок самый сложный для пищеварения, нужно повысить секрецию. Кислые ягоды и фрукты тоже могут помочь снизить углеводную составляющую.

Исключение среди продуктов животного происхождения - йогурт, кефир, ряженка, простокваша и подобные. Их рекомендуется потреблять отдельно, причем желательно в первой половине дня, когда желудочно-кишечный тракт работает особенно активно, потому что это очень сложный продукт.

Крупы идеальны в качестве монопитания, например, на завтрак. "Не три, ни пять злаков, не мюсли, не мешанина с сухофруктами и орехами. А один злак на воде с маслом нерафинированным", - уточнил специалист.

Фрукты и ягоды, орехи тоже лучше есть отдельно, не миксовать их между собой.

По сути, это все воплощается в следующем принципе - совместимости.

Праздник к нам приходит

Очень сложно воздержаться от вредных продуктов при виде богатого праздничного стола. Поэтому пока здоровый режим питания не стал незыблемой привычкой, идя в гости, стоит заранее поесть.

"Если праздник семейный, у вас дома, то знайте, что самый здоровый, с физиологической точки зрения, кавказский стол: мясо, рыба, зелень, овощи - все раздельно, помыто и красиво разложено по блюдам. Нет миксовых салатов с майонезом", - отметил Николай Арыдов.

Также он обратил внимание на то, как со временем деградировали праздничные традиции. Раньше всегда было много активностей: у богатых на балах семь потов сходило под фраками и корсетами, у бедных тоже были игрища и гульбища. И "пир на весь мир" не бил так сильно по организму, не откладывался бурым жиром под кожей.

"Мы рекомендуем наполнять праздники, особенно в закрытых помещениях, сценарием движения. Чтобы это не был стахановский почин: съесть и выпить этот стол. Основная площадка праздника должна быть посвящена движению. Плюс небольшой столик, к которому можно подойти и подкрепиться. На природе активный отдых - само собой разумеется", - подчеркнул врач.

А десерт?

Соединять соленые продукты с сахаром - еще одна пищевая ошибка. Многие люди, по опросам, едят творог в десертном виде, в то время как на родине этого продукта его обычно подают кисло-соленым, с зеленью. Некоторые добавляют сахар в каши - чтобы приучить детей к крупам, а заодно и сами едят. Это тоже неправильно. Как и добавлять в салат мед.

Но самая распространенная ошибка в том, что люди часто завершают трапезу десертом, сладкими фруктами, чаем с конфетами, сладким печеньем. Или просто с медом или вареньем.

"Любая пища - мясо, салат, картофель и т.д. - дает рост глюкозы в крови. Если добавить сверху быстрого углевода в виде сладости, то переизбыток сахара в крови привел бы к коматозному состоянию. Этого не происходит потому, что организм вынужден защищаться - он останавливает пищеварение. То есть, съев десерт после обеда, человек жмет на тормоз пищеварения", - объяснил Николай Арыдов.

Это не значит, что надо говорить "пока" сладостям, просто есть их желательно не раньше чем через 2 часа после основного приема пищи.

Жуйте как следует

Когда в детстве спешишь во двор к друзьям и проглатываешь за один присест приготовленное мамой блюдо, ее "прожуй как следует" воспринимается как прихоть, а не забота о здоровье ребенка. Но на самом деле, совет очень важный.

"Пищеварение начинается не в желудке и кишечнике, а уже в ротовой полости. Если однородно пережеванная пища не соединится с ферментами слюны, то дальше переваривание пищи осложняется вплоть до ущерба организму. Тем, кто быстро кушает, нужно вырабатывать новую привычку", - посоветовал специалист.

Но чтобы такая привычка развивалась с детства, нужны усилия не только самого человека, его семьи. Если в детском саду, школе ребенку на прием пищи не давать достаточно времени, условный рефлекс (успеть за время перемены) превращается в безусловный (скоростное поглощение пищи в любых обстоятельствах). Есть над чем подумать в системе образования.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-