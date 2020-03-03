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03 марта 2020, 12:31

Кунцевич: у белорусской молодежи высокий научно-исследовательский потенциал

Андрей Кунцевич
Андрей Кунцевич

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь обладает высоким научно-исследовательским потенциалом. Такое мнение журналистам высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время выставки-презентации молодежных инновационных проектов "Навигатор идей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочется поздравить всех сегодняшних финалистов, которые смогли заинтересовать своими идеями авторитетный пул экспертов. С моей точки зрения, девятый сезон проекта "100 идей для Беларуси" в очередной раз подтвердил высокий научно-исследовательский потенциал белорусской молодежи, ее умение генерировать прогрессивные и востребованные жизнью идеи", - сказал Андрей Кунцевич.

По его словам, это очень значимый для страны проект. "Хочется особенно подчеркнуть то, что высокий интеллект белорусской молодежи, ее жажда новых открытий и желание быть полезной своей стране, становится основой для дальнейшего роста в самых различных отраслях: от биотехнологий до робототехники. Проект БРСМ "100 идей для Беларуси" - подтверждение того, что сегодня в нашем государстве талантливая и думающая молодежь", - отметил заместитель главы Администрации Президента.

В экспозицию выставки-презентации молодежных инновационных проектов "Навигатор идей" вошли более ста авторских разработок - победителей оборочных туров конкурса "100 идей для Беларуси" в 10 кластерах: "Общество, экономика и социальная сфера", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Био- и наноиндустрия", "Энергетика, в том числе атомная энергетика и энергоэффективность", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Химические технологии, нефтехимия", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Агропромышленные технологии и производство".

Сегодня во второй половине дня состоится торжественное награждение победителей с вручением дипломов, экостатуэток и ценных подарков от партнеров проекта. В соответствии с положением проекта будут определены 20 победителей в 10 номинациях в двух возрастных категориях: первая - учащиеся, вторая - студенческая и работающая молодежь, молодые ученые. Они будут номинированы на гранты Белорусского инновационного фонда. 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов.

Организаторами республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" являются БРСМ, Министерство образования, ГКНТ. Финал проводится при поддержке партнеров - IT-академии Образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО "ИнКата", Ассоциации "БелБренд", ООО "АСБ-Лизинг". В девятом сезоне конкурса принимали участие более 500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Состоялось 47 отборочных туров: зональных, областных, минский городской, а также Национальной академии наук Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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