"Купим машину, шубу, и еще на дом останется!" Монтажник-высотник выиграл 120 000 рублей от "Евроопт"

Покупки накануне Рождества помогли семье Герасимович из агрогородка Лесной выиграть грандиозную сумму в 120 тысяч рублей! Ну как тут не поверить в чудо?

Свою победу в 102-м туре игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" самые удачливые белорусы называют рождественским чудом. Владимир Герасимович, монтажник-высотник из агрогородка Лесной Минского района, выиграл 120 тысяч рублей! Внедорожники-красавцы достались обжигальщику кирпича Виктору Гавриловцу из деревни Марковское, специалисту по логистике Наталье Шпуряка из Минска и сторожу в детском саду Руслану Шарофову из деревни Тевли. Денежные призы по 40 тысяч рублей выиграли Елена Костенок, строитель из Гомеля, и техник-проектировщик Анна Броско из Гродно.

Вечером во вторник, 8 января, в студии, расположенной в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8, были определены победители 102-го тура игры от "Евроопт". А уже в четверг, 10 января, эти счастливчики собрались в том же "Е-сити" на торжественную церемонию награждения. Приятным бонусом для победителей стало то, что налогов за призы платить не придется, это уже сделал "Евроопт"!

"Удача в придачу!" сегодня наградили в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 Победителей 102-го тура игрысегодня наградили в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8

Истории победителей игры "Удача в придачу!" - лучший пример того, что добрым чудесам всегда есть место в нашей жизни!

- Заехал накануне Рождества в магазин, купил продукты, ну и все. Я победитель, - так коротко описывает свой ошеломительный выигрыш Владимир Герасимович, монтажник-высотник ОАО "МАПИД" из агрогородка Лесной Минского района.

Владимир Герасимович: "Себе куплю новую машину из салона, жене – шубу, и еще на ремонт дома останется!"

Владимир вместе с женой два года пробовали что-нибудь выиграть - не получалось. Его супруга, женщина осторожная, в моментальные победы по-крупному не верила. А вот Владимир, наоборот, очень азартный, быстро загорается.

- Я говорил: "Эх, а давай попробуем!" - улыбается мужчина. - И хоть считаю, что самый большой приз в моей жизни - это жена и дети, но почему не рискнуть?

Пока во вторник в студии игры определяли, кому достанутся 120 тысяч рублей, Владимир Герасимович спокойно смотрел фильм. Ни о чем не тревожился, не переживал, одно мгновение - и он уже победитель!

- Конечно, надеялся, вдруг мне повезет? Повезло! У меня в этом году что-то не заладилось с автомобилем, стал ломаться, а раз выиграл такие деньги, точно куплю новую машину прямо из салона! Наша семья любит ездить на отдых на авто: были в Украине, Паланге, этим летом поедем в Анапу, - делится своими планами Владимир.

Жена победителя не растерялась и тут же сообщила мужу: "Хочу шубу!". А еще семья мечтает восстановить домик прямо возле Вилейского водохранилища, который достался от родителей.

- Как строитель могу сказать: там необходимо сделать многое и вложить в это много денег, - отмечает Владимир и добавляет, что как монтажник-высотник работал почти на всех новостройках в районе Каменной Горки. Уж он точно знает, как из деревенского дома сделать уютное и теплое жилье.

За большими покупками Герасимовичи ездят только в "Евроопт": семье нравится, что все можно найти в одном месте.

- Люблю большие современные магазины "Евроопт". Много ездил по Европе, посмотрел на супермаркеты там, и есть с чем сравнивать, поэтому и выбираю магазины этой торговой сети, - говорит Владимир Герасимович.

В ближайшее время у него будет важный и приятный повод, чтобы основательно закупиться в "Евроопт" - 29 января Владимиру исполнится 35 лет!

- Узнав о моей победе, друзья оборвали телефон, и все задают один вопрос: "Когда позовешь на юбилей?" - смеется победитель.

А ведь родные прекрасно понимают: стол Владимир накроет что надо! Ведь не зря же он стал победителем игры "Удача в придачу!" .

"Разве сам смог бы купить новый автомобиль? Взял бы подержанную машину"

"Витек, повезло тебе так повезло!" - так на победу Виктора Гавриловца отреагировал его коллега.

Новость о своей победе мужчина узнал прямо на рабочем месте. Виктор живет в деревне Марковское Лельчицкого района Гомельской области, работает обжигальщиком кирпича.

Обжигальщик кирпича Виктор Гавриловец уверен, что их деревня Марковское – счастливая!

- Я был в шоке, вроде верил сразу в победу, потом уже не верил. Эмоции такие… Короче, очень радостно, - Виктор с трудом подбирает слова.

Разве можно устоять и сохранить спокойствие, когда тебе вручают ключи от внедорожника "Джили Эмгранд Х7"! В семье победителя заведено: дважды в неделю они ездят за покупками в "Евроопт" в городской поселок Лельчицы, что в 12 км от деревни. Закупаются основательно, к тому же берут еще продукты и для тещи Виктора.

- Наша деревня маленькая, а какая счастливая! Сперва квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла продавец магазина в Марковском Светлана Демидовец, потом я - автомобиль! Точно вся деревня теперь побежит в "Евроопт" за "товаром удачи", - смеется Виктор Гавриловец.

Что примечательно, до этого вторника Виктору не везло, а тут сразу такой крупный выигрыш, причем очень кстати!

- Месяц назад продал машину, хотел к лету что-то другое присмотреть, а теперь вопрос решился! Будет у меня новый автомобиль, разве сам смог бы такой купить? Взял бы подержанную машину, - с улыбкой говорит Виктор Гавриловец. - Кстати, ко мне перед Новым годом приезжал дядька, говорил про "Удачу в придачу!" : "Ай, это все ерунда!". Я тогда ответил: "Почему это? Наш же продавец выиграла!". Теперь 100% поверит, раз его племянник стал победителем!

"Прибежала домой, выиграла машину и убежала в спортзал"

Обычно после новости о крупной победе у людей все валится из рук, они бросают ужин на столе, так и не доев его, бегают по квартире, бросаются обнимать родных... Специалист по логистике Наталья Шпуряка из Минска - девушка со спортивным характером! Сразу после звонка из студии игры "Удача в придачу!" с известием о выигрыше автомобиля она отправилась… в спортзал!

Специалист по логистике Наталья Шпуряка из Минска заказы в "Е-доставке" оформляет регулярно. Одна из таких покупок принесла ей автомобиль!

- Решила не отменять тренировку, она была запланирована заранее, - с улыбкой объясняет молодая мама. - После работы забрала детей из детского садика, прибежала домой, передала девочек мужу, выиграла автомобиль и убежала в спортзал.

Вот так все быстро и просто! Правда, тренировка началась с поздравлений, Наталья всем с порога сообщила, что выиграла автомобиль, показала видео. И началось обсуждение!

Кстати, удачной для Натальи стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 48-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах помогли участникам игры стать обладателями шести столичных квартир.

- Два раза в неделю обязательно оформляю "Е-доставку", очень выручает этот сервис. Когда дети маленькие и часто болеют, в магазин с ними особо не находишься, а тут все заказал по интернету, привезли прямо на порог. Наши девочки любят молочные продукты, еще берем мясо, бытовую химию, - перечисляет Наталья Шпуряка.

У молодой мамы легкая рука: уже не раз ей улыбалась удача в игре в виде денежных призов от "Евроопт". Как только получала какие-то деньги, сразу перечисляла на счет поисково-спасательного отряда "Ангел".

Что делать с нынешним призом, ослепительным внедорожником, семье еще предстоит решить. У мужа есть автомобиль, у супруги - водительские права. Впрочем, ответ, кажется, лежит на поверхности: какая девушка не мечтает стать хозяйкой белоснежного внедорожника?

"До этого "водил" только велосипед. Может, в автошколу записаться?"

- Вечером 8 января был дома, программу не смотрел, и вдруг мне стали звонить знакомые и незнакомые, поздравлять с выигрышем автомобиля. Моя первая реакция, конечно, была: "Вы шутите или что?" Но когда поздравило человек десять, понял: это правда, - рассказывает Руслан Шарофов из деревни Тевли Кобринского района Брестской области, который работает сторожем в детском саду.

Сторож в детском саду Руслан Шарофов из деревни Тевли часто ходит за покупками в "Евроопт". Нравятся большой выбор и доступные цены!

Мужчина сразу был в шоке, потом бросился проверять информацию в интернете. Точно! Он победитель и владелец автомобиля "Джили Эмгранд Х7"!

- Это такая огромная машина! А я же только водителем велосипеда до этого был, - смеется Руслан. - Страшно, конечно, садиться за руль внедорожника. Еще нужно прийти в себя, решить, что делать. Может, в автошколу записаться.

По словам победителя, после новости о его победе вся деревня "ходит на ушах". Одно дело, когда по телевизору показывают незнакомых людей, которые стали победителями, и совсем другое - знать, что твой односельчанин выиграл автомобиль!

Руслан Шарофов работает в Бресте, поэтому часто ходит за покупками в "Евроопт". Средний чек - 30 рублей, обязательно берет "товар удачи".

- Люблю большие магазины, где можно спокойно ходить, выбирать товар. В "Евроопт" беру все, выбор большой и цены нормальные, - говорит победитель. - Я давно играю в "Удачу в придачу!" , и вот, наконец, повезло!

"Мечтаю отдохнуть на Сицилии!"

За месяц до розыгрыша призов 102-го тура Елена Костенок из Гомеля увидела сон, который сулил ей победу: она находилась в шикарной квартире под номером "восемь". Елена Викторовна расценила это как знак, пошла и купила лотерею, где есть заветная "8". Не повезло. А 8 января ей позвонили из студии игры "Удача в придачу!" с невероятной новостью: она выиграла 40 тысяч рублей!

Строитель Елена Костенок из Гомеля была уверена, что цифра "8" принесет ей удачу. Так и оказалось – 8 января она выиграла 40 тысяч рублей!

- Никак не могу прийти в чувства, на душе какое-то волнение, - Елена Костенок до сих пор не может примерить на себя роль победительницы. - Вечером 8 января приготовила ужин, ждала мужа после работы, а дождалась звонка ведущего. Как встала на месте, так не могла сдвинуться, как будто окаменела.

Неудивительно, что удача улыбнулась этой семье. Ведь Костенок всегда заходят в "Евроопт" за покупками. Говорят, берут все продукты, кроме картошки. Она у них своя. Например, в прошлом туре у Елены Викторовны было 30 игровых кодов.

- У нас большая и счастливая семья: трое детей, трое внуков, - говорит Елена Костенок, отделочник ОАО "Гомельский домостроительный комбинат". - Куда потратим деньги? На детей! А еще сразу после победы позвонила старшая дочка со словами: "Мама, бери папу и поезжайте отдыхать". Еще решим куда. Например, в прошлом году на месяц ездили в Бейрут, а теперь я мечтаю отдохнуть на Сицилии!

"Как молодая семья, сразу вложим деньги в покупку жилья!"

- Я приехала в гости к маме, сидела за компьютером вся в чертежах, нужно было срочно сделать задание по работе. Вижу, звонит незнакомый абонент. Я не любитель отвечать на незнакомые номера, но рука сама потянулась, - вспоминает момент победы техник-проектировщик Анна Броско из Гродно.

Техник-проектировщик Анна Броско из Гродно в игру "Удача в придачу!" играет с самого начала – и фортуна наградила ее за терпение!

Девушку накрыла волна радости, а ее мама от эмоций заплакала. Разве это не рождественское чудо, что Анна выиграла 40 тысяч рублей? Счастье ей принесла не совсем обычная покупка: семья покупала продукты на новогодний стол. Брали мясо, овощи, фрукты и "товар удачи" - кетчуп.

- Первое время от шока не могла нормально говорить, когда звонил ведущий, в ответ только смеялась. Осознание пришло позже. Муж, посмотрев программу, спросил: "Почему ты не сказала ничего? Ты же все время смеялась", - даже рассказывая об этом, Анна продолжает хохотать.

Кстати, сам супруг Анны Броско на победу отреагировал спокойно: "Знал, что так будет!". Может, потому, что этого триумфа девушка ждала почти три года? Она пробует свои силы с первых туров "Удачи в придачу!". Надеялась, следила за розыгрышами, а когда ситуацию отпустила, победа постучала в дверь.

- Как молодая семья, сразу вложим деньги в покупку жилья! Сейчас живем с родителями мужа, а выигранные деньги помогут сделать первоначальный взнос! - взахлеб говорит Анна.

Первый день ребенок победительницы не понимал, что вообще происходит. Потеряв от радости дар речи, взрослые не могли толком объяснить, какое счастье свалилось на семью. Потом успокоились и растолковали, что к чему.

- Напротив нашего дома "Евроопт", поэтому каждый день хожу за покупками туда и беру "товар удачи". Это всегда что-то нужное в доме: мыло, кукуруза, шоколад, - говорит Анна Броско. - Мы так верили в чудо, и оно случилось сразу после Рождества.

Выиграй на мечту 120 тысяч рублей!

Не менее шикарные призы подготовил своим участникам 103-й тур игры "Удача в придачу!" . Во вторник, 15 января, в минском "Е-сити" будут снова разыграны три белоснежных внедорожника "Джили Эмгранд Х7" и три крупных денежных приза - два по 40 тысяч рублей и грандиозная сумма в 120 тысяч рублей. С такими деньгами можно исполнить любую давнюю мечту! Также участникам игры достанутся более 20 тысяч других призов!

Следующий розыгрыш состоится 15 января! "Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка", "ГиперМолл"… Каждая покупка может стать удачной!

Так что дерзайте! Претендовать на призы 103-го тура будут все игровые коды за покупки, совершенные с 7 по 13 января в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте включить в покупку "товар удачи" и предъявить кассиру или указать на своей страничке на сайте онлайн-гипермаркетов номер дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. Вот и все! За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начислен один игровой код.

Торопитесь за покупками! Вдруг именно вам улыбнется удача, и в один миг вы станете победителем игры… Впереди старый Новый год — отличный повод загадать желание!

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