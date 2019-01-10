"Купим машину, шубу, и еще на дом останется!" Монтажник-высотник выиграл 120 000 рублей от "Евроопт"

Свою победу в 102-м туре игры
Вечером во вторник, 8 января, в студии, расположенной в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8, были определены победители 102-го тура игры от "Евроопт". А уже в четверг, 10 января, эти счастливчики собрались в том же "Е-сити" на торжественную церемонию награждения. Приятным бонусом для победителей стало то, что налогов за призы платить не придется, это уже сделал "Евроопт"!
Истории победителей игры
- Заехал накануне Рождества в магазин, купил продукты, ну и все. Я победитель, - так коротко описывает свой ошеломительный выигрыш Владимир Герасимович, монтажник-высотник ОАО "МАПИД" из агрогородка Лесной Минского района.
Владимир вместе с женой два года пробовали что-нибудь выиграть - не получалось. Его супруга, женщина осторожная, в моментальные победы по-крупному не верила. А вот Владимир, наоборот, очень азартный, быстро загорается.
- Я говорил: "Эх, а давай попробуем!" - улыбается мужчина. - И хоть считаю, что самый большой приз в моей жизни - это жена и дети, но почему не рискнуть?
Пока во вторник в студии игры определяли, кому достанутся 120 тысяч рублей, Владимир Герасимович спокойно смотрел фильм. Ни о чем не тревожился, не переживал, одно мгновение - и он уже победитель!
- Конечно, надеялся, вдруг мне повезет? Повезло! У меня в этом году что-то не заладилось с автомобилем, стал ломаться, а раз выиграл такие деньги, точно куплю новую машину прямо из салона! Наша семья любит ездить на отдых на авто: были в Украине, Паланге, этим летом поедем в Анапу, - делится своими планами Владимир.
Жена победителя не растерялась и тут же сообщила мужу: "Хочу шубу!". А еще семья мечтает восстановить домик прямо возле Вилейского водохранилища, который достался от родителей.
- Как строитель могу сказать: там необходимо сделать многое и вложить в это много денег, - отмечает Владимир и добавляет, что как монтажник-высотник работал почти на всех новостройках в районе Каменной Горки. Уж он точно знает, как из деревенского дома сделать уютное и теплое жилье.
За большими покупками Герасимовичи ездят только в "Евроопт": семье нравится, что все можно найти в одном месте.
- Люблю большие современные магазины "Евроопт". Много ездил по Европе, посмотрел на супермаркеты там, и есть с чем сравнивать, поэтому и выбираю магазины этой торговой сети, - говорит Владимир Герасимович.
В ближайшее время у него будет важный и приятный повод, чтобы основательно закупиться в "Евроопт" - 29 января Владимиру исполнится 35 лет!
- Узнав о моей победе, друзья оборвали телефон, и все задают один вопрос: "Когда позовешь на юбилей?" - смеется победитель.
А ведь родные прекрасно понимают: стол Владимир накроет что надо! Ведь не зря же он стал победителем игры
"Разве сам смог бы купить новый автомобиль? Взял бы подержанную машину"
"Витек, повезло тебе так повезло!" - так на победу Виктора Гавриловца отреагировал его коллега.
Новость о своей победе мужчина узнал прямо на рабочем месте. Виктор живет в деревне Марковское Лельчицкого района Гомельской области, работает обжигальщиком кирпича.
- Я был в шоке, вроде верил сразу в победу, потом уже не верил. Эмоции такие… Короче, очень радостно, - Виктор с трудом подбирает слова.
Разве можно устоять и сохранить спокойствие, когда тебе вручают ключи от внедорожника "Джили Эмгранд Х7"! В семье победителя заведено: дважды в неделю они ездят за покупками в "Евроопт" в городской поселок Лельчицы, что в 12 км от деревни. Закупаются основательно, к тому же берут еще продукты и для тещи Виктора.
- Наша деревня маленькая, а какая счастливая! Сперва квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла продавец магазина в Марковском Светлана Демидовец, потом я - автомобиль! Точно вся деревня теперь побежит в "Евроопт" за "товаром удачи", - смеется Виктор Гавриловец.
Что примечательно, до этого вторника Виктору не везло, а тут сразу такой крупный выигрыш, причем очень кстати!
- Месяц назад продал машину, хотел к лету что-то другое присмотреть, а теперь вопрос решился! Будет у меня новый автомобиль, разве сам смог бы такой купить? Взял бы подержанную машину, - с улыбкой говорит Виктор Гавриловец. - Кстати, ко мне перед Новым годом приезжал дядька, говорил про
"Прибежала домой, выиграла машину и убежала в спортзал"
Обычно после новости о крупной победе у людей все валится из рук, они бросают ужин на столе, так и не доев его, бегают по квартире, бросаются обнимать родных... Специалист по логистике Наталья Шпуряка из Минска - девушка со спортивным характером! Сразу после звонка из студии игры
- Решила не отменять тренировку, она была запланирована заранее, - с улыбкой объясняет молодая мама. - После работы забрала детей из детского садика, прибежала домой, передала девочек мужу, выиграла автомобиль и убежала в спортзал.
Вот так все быстро и просто! Правда, тренировка началась с поздравлений, Наталья всем с порога сообщила, что выиграла автомобиль, показала видео. И началось обсуждение!
Кстати, удачной для Натальи стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 48-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах помогли участникам игры стать обладателями шести столичных квартир.
- Два раза в неделю обязательно оформляю "Е-доставку", очень выручает этот сервис. Когда дети маленькие и часто болеют, в магазин с ними особо не находишься, а тут все заказал по интернету, привезли прямо на порог. Наши девочки любят молочные продукты, еще берем мясо, бытовую химию, - перечисляет Наталья Шпуряка.
У молодой мамы легкая рука: уже не раз ей улыбалась удача в игре в виде денежных призов от "Евроопт". Как только получала какие-то деньги, сразу перечисляла на счет поисково-спасательного отряда "Ангел".
Что делать с нынешним призом, ослепительным внедорожником, семье еще предстоит решить. У мужа есть автомобиль, у супруги - водительские права. Впрочем, ответ, кажется, лежит на поверхности: какая девушка не мечтает стать хозяйкой белоснежного внедорожника?
"До этого "водил" только велосипед. Может, в автошколу записаться?"
- Вечером 8 января был дома, программу не смотрел, и вдруг мне стали звонить знакомые и незнакомые, поздравлять с выигрышем автомобиля. Моя первая реакция, конечно, была: "Вы шутите или что?" Но когда поздравило человек десять, понял: это правда, - рассказывает Руслан Шарофов из деревни Тевли Кобринского района Брестской области, который работает сторожем в детском саду.
Мужчина сразу был в шоке, потом бросился проверять информацию в интернете. Точно! Он победитель и владелец автомобиля "Джили Эмгранд Х7"!
- Это такая огромная машина! А я же только водителем велосипеда до этого был, - смеется Руслан. - Страшно, конечно, садиться за руль внедорожника. Еще нужно прийти в себя, решить, что делать. Может, в автошколу записаться.
По словам победителя, после новости о его победе вся деревня "ходит на ушах". Одно дело, когда по телевизору показывают незнакомых людей, которые стали победителями, и совсем другое - знать, что твой односельчанин выиграл автомобиль!
Руслан Шарофов работает в Бресте, поэтому часто ходит за покупками в "Евроопт". Средний чек - 30 рублей, обязательно берет "товар удачи".
- Люблю большие магазины, где можно спокойно ходить, выбирать товар. В "Евроопт" беру все, выбор большой и цены нормальные, - говорит победитель. - Я давно играю в
"Мечтаю отдохнуть на Сицилии!"
За месяц до розыгрыша призов 102-го тура Елена Костенок из Гомеля увидела сон, который сулил ей победу: она находилась в шикарной квартире под номером "восемь". Елена Викторовна расценила это как знак, пошла и купила лотерею, где есть заветная "8". Не повезло. А 8 января ей позвонили из студии игры
- Никак не могу прийти в чувства, на душе какое-то волнение, - Елена Костенок до сих пор не может примерить на себя роль победительницы. - Вечером 8 января приготовила ужин, ждала мужа после работы, а дождалась звонка ведущего. Как встала на месте, так не могла сдвинуться, как будто окаменела.
Неудивительно, что удача улыбнулась этой семье. Ведь Костенок всегда заходят в "Евроопт" за покупками. Говорят, берут все продукты, кроме картошки. Она у них своя. Например, в прошлом туре у Елены Викторовны было 30 игровых кодов.
- У нас большая и счастливая семья: трое детей, трое внуков, - говорит Елена Костенок, отделочник ОАО "Гомельский домостроительный комбинат". - Куда потратим деньги? На детей! А еще сразу после победы позвонила старшая дочка со словами: "Мама, бери папу и поезжайте отдыхать". Еще решим куда. Например, в прошлом году на месяц ездили в Бейрут, а теперь я мечтаю отдохнуть на Сицилии!
"Как молодая семья, сразу вложим деньги в покупку жилья!"
- Я приехала в гости к маме, сидела за компьютером вся в чертежах, нужно было срочно сделать задание по работе. Вижу, звонит незнакомый абонент. Я не любитель отвечать на незнакомые номера, но рука сама потянулась, - вспоминает момент победы техник-проектировщик Анна Броско из Гродно.
Девушку накрыла волна радости, а ее мама от эмоций заплакала. Разве это не рождественское чудо, что Анна выиграла 40 тысяч рублей? Счастье ей принесла не совсем обычная покупка: семья покупала продукты на новогодний стол. Брали мясо, овощи, фрукты и "товар удачи" - кетчуп.
- Первое время от шока не могла нормально говорить, когда звонил ведущий, в ответ только смеялась. Осознание пришло позже. Муж, посмотрев программу, спросил: "Почему ты не сказала ничего? Ты же все время смеялась", - даже рассказывая об этом, Анна продолжает хохотать.
Кстати, сам супруг Анны Броско на победу отреагировал спокойно: "Знал, что так будет!". Может, потому, что этого триумфа девушка ждала почти три года? Она пробует свои силы с первых туров "Удачи в придачу!". Надеялась, следила за розыгрышами, а когда ситуацию отпустила, победа постучала в дверь.
- Как молодая семья, сразу вложим деньги в покупку жилья! Сейчас живем с родителями мужа, а выигранные деньги помогут сделать первоначальный взнос! - взахлеб говорит Анна.
Первый день ребенок победительницы не понимал, что вообще происходит. Потеряв от радости дар речи, взрослые не могли толком объяснить, какое счастье свалилось на семью. Потом успокоились и растолковали, что к чему.
- Напротив нашего дома "Евроопт", поэтому каждый день хожу за покупками туда и беру "товар удачи". Это всегда что-то нужное в доме: мыло, кукуруза, шоколад, - говорит Анна Броско. - Мы так верили в чудо, и оно случилось сразу после Рождества.
Выиграй на мечту 120 тысяч рублей!
Не менее шикарные призы подготовил своим участникам 103-й тур игры
Так что дерзайте! Претендовать на призы 103-го тура будут все игровые коды за покупки, совершенные с 7 по 13 января в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте включить в покупку "товар удачи" и предъявить кассиру или указать на своей страничке на сайте онлайн-гипермаркетов номер дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. Вот и все! За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начислен один игровой код.
Торопитесь за покупками! Вдруг именно вам улыбнется удача, и в один миг вы станете победителем игры… Впереди старый Новый год — отличный повод загадать желание!
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