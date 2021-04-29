Кураш: единство - наша национальная ценность, которую необходимо уважать, беречь и защищать

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единство - наша национальная ценность, которую необходимо уважать, беречь и защищать. Об этом заявил директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктор Кураш во время парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственное самоопределение - чрезвычайно важное явление в жизни каждого народа. Особое место этом в процессе занимают события осени 1939 года, когда был положен конец исторической несправедливости и белорусы перестали быть разъединенным народом, воссоединились в составе единого национального государства. Воссоединение 1939 года неразрывно связано с трагическими событиями 1921 года. Необходимо четко осознавать, что заключение Рижского мирного договора 18 марта 1921 года стало вынужденной мерой, продиктованной сложными геополитическими условиями, в которых оказалась тогда Советская Россия", - рассказал Виктор Кураш.

По его словам, Рижский мирный договор привел к тому, что этнические белорусские земли, белорусский народ почти на два десятилетия были искусственно разделены на две части. "Этот раздел нанес серьезный удар по процессам национально-культурного и политического строительства Беларуси", - отметил директор департамента.

Виктор Кураш подчеркнул, что жители Западной Беларуси с большой радостью встречали весть о воссоединении. "Безусловно, объединение Западной Беларуси с БССР осенью 1939 года стало актом исторической справедливости и подарило возможность белорусскому народу вновь воссоединиться, жить и развиваться в едином суверенном государстве. Это единство - наша настоящая национальная ценность, которую необходимо уважать, беречь и защищать", - констатирол директор департамента. Он также добавил, что государственные архивы хранят значительные объемы документов по теме воссоединения.

Во время слушаний в Палате представителей обсуждаются международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, научных организаций и высших учебных заведений.-0-

Фото Сергея Шелега