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19 июня 2020, 09:00

Квартиры в центре на лучших условиях! В продаже – жилье в полностью готовых и достраивающихся домах!

Когда договор подписан и покупка квартиры совершена, каждый покупатель мечтает о главном – о том моменте, когда он сможет открыть дверь и войти в свое собственное жилье. Пройти по будущим комнатам, выглянуть в окна, выйти на лоджию… В столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" долго об этом мечтать не придется. Здесь есть полностью готовые дома. Покупай – и приступай к ремонту!

Алеся Акулич приобрела квартиру в комплексе "Парк Челюскинцев" чуть раньше – в доме Vogue. Уже успела вселиться и оценить все преимущества нового района минской застройки!

Алеся Акулич, приобрела квартиру в комплексе "Парк Челюскинцев" в доме Vogue
Алеся Акулич, приобрела квартиру в комплексе "Парк Челюскинцев" в доме Vogue

– Атмосфера – вау! Настоящий "город в городе"! Все время в парк ходим гулять, свежий воздух – это всегда полезно. Я еще со студенческих лет, когда училась в университете, в парке Челюскинцев часто бывала, а теперь – хоть каждый день! С детьми ходим играть на детские площадки, которые прямо во дворе обустроены – очень хорошие, качественные, для разностороннего развития, притом для ребят всех возрастов. И ведь центр города – несколько минут ходьбы легким темпом до сразу двух станций метро!

Во дворе дома баскетбольная и детская площадка со специальным покрытием
Во дворе дома баскетбольная и детская площадка со специальным покрытием

Алеся говорит, что европейский уровень этой новостройки чувствуется даже в мелочах.

– Когда заходишь в подъезд, а там такие шикарные, светлые, полностью застекленные лобби! После привычных подъездов смотришь и сразу думаешь: "Боже, какой шик, какой блеск!", – улыбается покупательница.

Лобби дома Vogue
Лобби дома Vogue

По ее словам, с каждым днем комплекс принимает все более законченный вид.

– Уже стали открываться магазины в коммерческих помещениях, кафе, аптеки. Или в "Дана Молл" отправиться – совсем недалеко, даже прогуляться можно. Центр города, все рядом – мой выбор однозначно здесь! – говорит Алеся.

А Елене Борисовне, которая приобрела квартиру в доме, фасад которого развернут к проспекту Независимости, преимущества комплекса еще только предстоит оценить. Зато она четко знает, какими критериями руководствовалась, выбирая "Парк Челюскинцев"!

Елена Борисовна, покупатель квартиры в ЖК Парк Челюскинцев
Елена Борисовна, покупатель квартиры в ЖК Парк Челюскинцев

– Первый фактор – это близость метро, потому что у меня сын скоро поступит в институт, надо будет ездить на занятия. Второй фактор – цена. Промониторив рынок Минска, определила, что она здесь одна из самых привлекательных. А третий фактор, который для меня немаловажен, – я хотела свободную планировку. Сама хочу решить, где у меня будут комнаты, гардеробная, а здесь это возможно, – улыбается покупательница.

Квартиру Елена Борисовна выбрала просторную – 90 "квадратов".

– Планирую, что у нас будут комнаты для меня и для сына и большая кухня-столовая. Окна у мен выходят и на проспект, и во двор, так что с этим все отлично. Район новый, динамичный – будет очень красиво, когда завершится строительство! – уверена владелица новенькой квартиры.

Завершится строительство уже скоро – комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов уже в следующем году.

Сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7!

Дом сдан в эксплуатацию, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и приступить к ремонту. Эта возможность очень понравилась покупателям – куплено или забронировано уже большинство квартир!

Дом №7
Дом №7

Именно в этом доме установлены самые привлекательные цены! Хотите убедиться в этом – просто откройте сайт застройщика! Нет сомнения, что после этого вам захочется тут же забронировать свою новую квартиру!

Ведь плюсов у дома №7 множество!

У него идеальная локация. Он расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса
Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Все квартиры в 25-этажном здании – свободной планировки. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных – 38-39 метров, двухкомнатных – 48-49 метров, трехкомнатных – 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70.

В прекрасной инсоляции – важная особенность нового дома! Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную приватную зону в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три скоростных бесшумных лифта OTIS – это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам!

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната – очень удобно! По крайней мере, конфликтов из-за того, что мамы водят детишек во дворе "под кустики", точно не возникнет!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле
Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня – от охраняемого паркинга до консьержа и террас!

И самое главное, это – "Парк Челюскинцев"! Отличные цены, выгодный кредит, уникальная рассрочка – преимущества, которые предоставляет застройщик, впечатляют!

Это жилье европейского уровня комфорта – две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинг на первом этаже.

Но самое важное в "Парке Челюскинцев" – это расположение! Комплекс уникален! Вид из окон грандиозен – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Здесь произрастает более 15 тысяч растений. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива
Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса "Парк Челюскинцев". По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Именно поэтому квартиры комплекса – это последняя возможность поселиться в этом чудесном месте в новостройке!

А в одной остановке на метро – еще один уникальный комплекс, в котором можно приобрести готовые квартиры.

"Маяк Минска", первый в столице комплекс, который строился по принципу "город в городе". Здесь есть вся необходимая инфраструктура!

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом – большое количество парковочных мест, в том числе на огромной стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.

Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.

Школа
Школа

Детский сад построен прямо во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"
Детский сад построен прямо во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Детская площадка
Детская площадка

Множество коммерческих помещений, которые активно осваиваются различными бизнесами – от кафе до салонов мебели, двухэтажный торговый центр в дома "Микеланджело", бизнес-центр "Дана Центр" и, наконец, самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

К слову, в ТРЦ "Дана Молл" с каждым днем покупателей становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные – кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры
Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры

Готовые квартиры можно приобрести в домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" – ремонт можно начинать хоть на следующий день после покупки!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска
Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

Последние квартиры в уже завершенном "Маяке Минска" или жилье в престижном и экологичном "Парке Челюскинцев" – это ваш выбор! И очень выгодный!

При покупке квартиры в новом готовом доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев" и готовых квартир в домах комплекса "Маяк Минска" можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

А еще при покупке квартир в комплексах "Мак Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, при этом первоначальный взнос – всего от 30%.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит существенную сумму – 5000 рублей независимо от площади приобретаемой квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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В 18 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" – престиж и комфорт готовых домов в самом центре столицы!

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