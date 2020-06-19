Квартиры в центре на лучших условиях! В продаже – жилье в полностью готовых и достраивающихся домах!

Когда договор подписан и покупка квартиры совершена, каждый покупатель мечтает о главном – о том моменте, когда он сможет открыть дверь и войти в свое собственное жилье. Пройти по будущим комнатам, выглянуть в окна, выйти на лоджию… В столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" долго об этом мечтать не придется. Здесь есть полностью готовые дома. Покупай – и приступай к ремонту!

Алеся Акулич приобрела квартиру в комплексе "Парк Челюскинцев" чуть раньше – в доме Vogue. Уже успела вселиться и оценить все преимущества нового района минской застройки!

Алеся Акулич, приобрела квартиру в комплексе "Парк Челюскинцев" в доме Vogue

– Атмосфера – вау! Настоящий "город в городе"! Все время в парк ходим гулять, свежий воздух – это всегда полезно. Я еще со студенческих лет, когда училась в университете, в парке Челюскинцев часто бывала, а теперь – хоть каждый день! С детьми ходим играть на детские площадки, которые прямо во дворе обустроены – очень хорошие, качественные, для разностороннего развития, притом для ребят всех возрастов. И ведь центр города – несколько минут ходьбы легким темпом до сразу двух станций метро!

Во дворе дома баскетбольная и детская площадка со специальным покрытием

Алеся говорит, что европейский уровень этой новостройки чувствуется даже в мелочах.

– Когда заходишь в подъезд, а там такие шикарные, светлые, полностью застекленные лобби! После привычных подъездов смотришь и сразу думаешь: "Боже, какой шик, какой блеск!", – улыбается покупательница.

Лобби дома Vogue

По ее словам, с каждым днем комплекс принимает все более законченный вид.

– Уже стали открываться магазины в коммерческих помещениях, кафе, аптеки. Или в "Дана Молл" отправиться – совсем недалеко, даже прогуляться можно. Центр города, все рядом – мой выбор однозначно здесь! – говорит Алеся.

А Елене Борисовне, которая приобрела квартиру в доме, фасад которого развернут к проспекту Независимости, преимущества комплекса еще только предстоит оценить. Зато она четко знает, какими критериями руководствовалась, выбирая "Парк Челюскинцев"!

Елена Борисовна, покупатель квартиры в ЖК Парк Челюскинцев

– Первый фактор – это близость метро, потому что у меня сын скоро поступит в институт, надо будет ездить на занятия. Второй фактор – цена. Промониторив рынок Минска, определила, что она здесь одна из самых привлекательных. А третий фактор, который для меня немаловажен, – я хотела свободную планировку. Сама хочу решить, где у меня будут комнаты, гардеробная, а здесь это возможно, – улыбается покупательница.

Квартиру Елена Борисовна выбрала просторную – 90 "квадратов".

– Планирую, что у нас будут комнаты для меня и для сына и большая кухня-столовая. Окна у мен выходят и на проспект, и во двор, так что с этим все отлично. Район новый, динамичный – будет очень красиво, когда завершится строительство! – уверена владелица новенькой квартиры.

Завершится строительство уже скоро – комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов уже в следующем году.

Сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7!

Дом сдан в эксплуатацию, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и приступить к ремонту. Эта возможность очень понравилась покупателям – куплено или забронировано уже большинство квартир!

Дом №7

Именно в этом доме установлены самые привлекательные цены! Хотите убедиться в этом – просто откройте сайт застройщика! Нет сомнения, что после этого вам захочется тут же забронировать свою новую квартиру!

Ведь плюсов у дома №7 множество!

У него идеальная локация. Он расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Все квартиры в 25-этажном здании – свободной планировки. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных – 38-39 метров, двухкомнатных – 48-49 метров, трехкомнатных – 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70.

В прекрасной инсоляции – важная особенность нового дома! Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную приватную зону в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три скоростных бесшумных лифта OTIS – это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам!

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната – очень удобно! По крайней мере, конфликтов из-за того, что мамы водят детишек во дворе "под кустики", точно не возникнет!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня – от охраняемого паркинга до консьержа и террас!

И самое главное, это – "Парк Челюскинцев"! Отличные цены, выгодный кредит, уникальная рассрочка – преимущества, которые предоставляет застройщик, впечатляют!

Это жилье европейского уровня комфорта – две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинг на первом этаже.

Но самое важное в "Парке Челюскинцев" – это расположение! Комплекс уникален! Вид из окон грандиозен – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Здесь произрастает более 15 тысяч растений. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса "Парк Челюскинцев". По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Именно поэтому квартиры комплекса – это последняя возможность поселиться в этом чудесном месте в новостройке!

А в одной остановке на метро – еще один уникальный комплекс, в котором можно приобрести готовые квартиры.

"Маяк Минска", первый в столице комплекс, который строился по принципу "город в городе". Здесь есть вся необходимая инфраструктура!

Комплекс "Маяк Минска"

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом – большое количество парковочных мест, в том числе на огромной стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.

Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.

Школа

Детский сад построен прямо во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Детская площадка

Множество коммерческих помещений, которые активно осваиваются различными бизнесами – от кафе до салонов мебели, двухэтажный торговый центр в дома "Микеланджело", бизнес-центр "Дана Центр" и, наконец, самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Бизнес-центр Dana Center

К слову, в ТРЦ "Дана Молл" с каждым днем покупателей становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные – кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры

Готовые квартиры можно приобрести в домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" – ремонт можно начинать хоть на следующий день после покупки!

Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

Последние квартиры в уже завершенном "Маяке Минска" или жилье в престижном и экологичном "Парке Челюскинцев" – это ваш выбор! И очень выгодный!

При покупке квартиры в новом готовом доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев" и готовых квартир в домах комплекса "Маяк Минска" можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

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Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" – престиж и комфорт готовых домов в самом центре столицы!

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