Квоты, средства гигиены через аптеки - меры господдержки для инвалидов в программе на пятилетку

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этой пятилетке Министерство труда и социальной защиты прорабатывает сразу несколько мер, способствующих не просто социальной поддержке, а реабилитации и абилитации в обществе людей с инвалидностью. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Предполагается рассмотреть возможность компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства социальной реабилитации.

"Вопрос компенсации затрат на приобретение технических средств социальной реабилитации прорабатывался в 2019-2020 годах с учетом поступающих обращений граждан, в тесном взаимодействии с общественными объединениями инвалидов, местными органами власти и Министерством здравоохранения, - напомнили в Минтруда и соцзащиты. - Такое право в виде законодательной нормы было в 2020 году закреплено в проекте закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", который рассмотрен парламентом в первом чтении".

После принятия закона будут вноситься изменения в действующее постановление правительства, которым утвержден Государственный реестр технических средств социальной реабилитации и порядок обеспечения ими отдельных категорий граждан.

Планируется выплата гражданам компенсации за самостоятельно приобретенные ими подушку, матрац или систему противопролежневую; за приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов, а также за 8 средств реабилитации для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, закупаемых в настоящее время за рубежом, поскольку в Беларуси такие средства не производятся. Это диктофон (плеер), устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер), сотовый телефон, смартфон с программным обеспечением, синтезирующим речь и (или) с функцией навигации, световой будильник, часы с синтезатором речи, телефон с усилителем звука, сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для граждан с нарушением органов слуха.

Те, кто не сможет самостоятельно купить средства реабилитации, сохранят за собой право получить их в органах по труду, занятости и социальной защите.

Сегодня государственный реестр средств реабилитации включает в себя 72 наименования. Обеспечиваются ими около 249 тыс. человек в год как на бесплатной основе, так и на условиях частичной оплаты.

Наряду с вопросами компенсации планируется сократить сроки эксплуатации некоторых средств, что позволит людям чаще обновлять средства реабилитации. А также включить в государственный реестр 17 новых средств реабилитации медицинского назначения для обеспечения граждан жизненно необходимыми расходными материалами, например для инсулиновой, почечной терапии и другие.

Планируется упростить для людей с инвалидностью механизм обеспечения средствами гигиены.

С 2012 года по программе государственной адресной социальной помощи детям-инвалидам с IV степенью утраты здоровья и инвалидам I группы предоставляется социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены. Учитывая потребности инвалидов, в 2017 году перечень предметов гигиены был существенно расширен.

В 2020 году такое пособие предоставлено почти 163 тыс. получателям на общую сумму Br56 млн. Средний размер пособия составил Br344.

Но механизм такой поддержки громоздкий и сложный. После получения медицинского заключения о нуждаемости в предметах гигиены и их приобретения нужно обратиться в орган соцзащиты с заявлением и чеками, подтверждающими покупку. Принимается административное решение об оказании помощи, и на счет инвалида перечисляются средства, затраченные на предметы гигиены, в размере не более 150% бюджета прожиточного минимума. Общая сумма помощи в календарном году составляет не более 6 таких бюджетов.

"Сегодня с учетом интенсивного развития информационных технологий этот механизм можно значительно упростить. Мы прорабатываем вопрос об обеспечении нуждающихся инвалидов средствами гигиены через аптечную сеть. Для этого будет налажено информационное взаимодействие между органами соцзащиты и организациями ТЧУП "Белфармация". Соответствующий проект указа разрабатывается. Такой подход позволит получать инвалидам средства гигиены быстрее и проще", - пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Будут расширены возможности трудоустройства людей с инвалидностью.

Уже сегодня служба занятости внедрила механизм сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью; обеспечивается адаптация их к трудовой деятельности; трудоустройство на забронированные рабочие места; обучение. Реализуются и другие меры содействия занятости.

Применяются меры стимулирующего характера для нанимателей. Организации, которые берут на работу инвалидов, получают компенсацию и финансирование затрат на создание рабочих мест, а также расходов при проведении адаптации инвалидов к трудовой деятельности. Предоставляются налоговые льготы и преференции.

Люди с инвалидностью с учетом индивидуальных программ реабилитации могут работать у нанимателей как с обычными условиями труда, так и в специализированных организациях, цехах и участках. Сегодня в экономике страны занято почти 70 тыс. людей с инвалидностью (около 60% инвалидов, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации).

"Для расширения возможностей трудоустройства этой категории проектом закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" предусмотрено развитие инклюзивных форм занятости, в том числе через механизм квотирования рабочих мест. В настоящее время разрабатываются подходы по введению системы квотирования на средних и крупных предприятиях. Это позволит привлечь максимальное число нанимателей к обеспечению занятости людей с инвалидностью, а последним предоставит более широкие возможности выбора места работы", - подчеркнули в ведомстве.

Появляются новые меры господдержки для семей с детьми-инвалидами.

Сегодня таким семьям оказывается различного рода помощь через систему 146 территориальных центров социального обслуживания населения и 2 городских центров социального обслуживания семьи и детей (в Минске и Гомеле). Это социально-посреднические, социально-психологические, консультационно-информационные услуги, услуги социального патроната и др.

Наиболее востребована у семей услуга почасового ухода за детьми (услуга няни), услуга социальной передышки.

Перечень категорий семей, имеющих право на услугу няни, за последние годы заметно расширился благодаря вносимым в законодательство изменениям.

До января 2021 года бесплатно услуга няни предоставлялась неполным семьям с ребенком-инвалидом в возрасте до 4 лет; полным семьям, воспитывающим двоих и более детей-инвалидов, один из которых в возрасте до 4 лет. И по социально низким расценкам услуга няни предоставлялась полным семьям с одним ребенком-инвалидом до достижения им 4 лет; семьям, где ребенку-инвалиду от 4 до 18 лет;

семьям, где оба родителя либо один родитель в неполной семье являются инвалидами I и II групп.

Поскольку категорий семей, имеющих право на услугу няни, становилось больше, то закономерно росло число получателей этой помощи. Так, в 2020 году услуга няни оказана 375 семьям (в 2016 году - 144 семьям).

"Министерство изучило потребности семей с детьми-инвалидами в ходе мониторинга деятельности территориальных центров по оказанию социальных услуг. Также организованы встречи с родителями, обсуждены их потребности. По итогам этой работы внесены изменения в законодательство", - сказали в Минтруда.

С января этого года услуга няни стала бесплатной еще для некоторых семей. Это все семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет (при условии обучения ребенка на дому и осуществления ухода за ним родителя); семьи, воспитывающие детей дошкольного возраста, где оба родителя либо один родитель в неполной семье являются инвалидами I и II групп. При этом возраст ребенка увеличен с 4 до 6 лет.

Кроме того, семьям с детьми-инвалидами с 2013 года на базе домов-интернатов предоставляется услуга социальной передышки, что позволяет родителям решить свои семейно-бытовые вопросы и восстановить силы.

С января 2021 года норматив обеспечения услугой передышки увеличен в 2 раза и составляет 56 суток в календарном году.

"Услуги социальной передышки оказываются на безвозмездной основе, за исключением питания, - уточнили в Минтруда. - В среднем эти услуги обходятся семье в Br280 за 56 дней. При этом за семьей сохраняются все социальные выплаты, предусмотренные законодательством".-0-