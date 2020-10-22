Ланская: я не изменила своим взглядам, какие бы "печеньки" мне ни предлагали

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказала, как изменился ее круг общения с началом протестов в стране, сообщает БЕЛТА.

Во время интервью певица заявила, что "никогда не позволяла себе иметь корону на голове, что бы ни происходило в жизни" и "никогда не отрывалась от земли, общалась с совершенно разными людьми".

"Я училась в экономическом колледже, где была группа детей с патологиями. Они всегда были на моих глазах, и я научилась уважать каждого человека, который находится со мной рядом, потому что индивидуальность - это и есть награда, то, что является нашим определенным генетическим кодом. Я всегда уважительно относилась к каждому человеку в моей жизни, потому что считаю, что каждый приносит тебе определенный опыт, дает урок, чтобы ты стал лучше. Наверное, именно по этой причине я не позволила себе изменить своим взглядам, какие бы "печеньки" мне ни предлагали", - сказала Алена Ланская.

По ее словам, на фоне внутриполитических событий в Беларуси примерно 60% ее окружения отфильтровалось. Причем это были в основном люди из третьего круга общения, круг близких не изменился. "После того как я ощутила на себе весь тот негатив от коллег, людей, которых я уважала раньше, мне пришлось поставить на паузу общение с некоторыми людьми. Я надеюсь, что это каким-либо образом скоро разрешится, мы все равно в одном цеху, никуда не денешься, - призналась артистка. - Наверное, все сейчас и происходит, чтобы мы наконец-таки притянули к себе тех людей, которые с тобой одинаково мыслят, уважают свои корни, родных и близких. А "не твои" отфильтровываются и уходят. Кто-то уходит навсегда, кто-то временно".

"Люди наши не были готовы к тому, что информационные технологии сейчас перешли в ракурс информационной войны. Все-таки в головах людей заложено, что компьютеры, интернет - это больше какой-то развлекательный жанр. То, что сейчас происходит, показало, наверное, нашу слабость. Нам надо учиться фильтровать информацию, которую нам подают социальные сети", - убеждена Алена Ланская.-0-

Ланская: уличные протесты - это просто шоу, которого людям не хватало Все, что на улицах происходит, это шоу, которого людям не хватало. Им не нужны перемены, они не знают, чего хотят. Я уверена, спроси у каждого, чего ему нужно, мало кто ответит", - считает певица.