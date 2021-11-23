Лаппо: Госпогранкомитет открыт для диалога по решению проблем беженцев

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча председателя Государственного пограничного комитета генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо с региональным директором МОМ по странам Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии Ренатой Хельд и заместителем директора Бюро Европы УВКБ ООН Анжелой Ли Роси состоялась сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Стороны рассмотрели текущую ситуацию, связанную с нерегулярными мигрантами, которые находятся на границе Беларуси и Польши. Кроме того, обсудили взаимодействие всех вовлеченных организаций для оказания помощи данной категории лиц", - рассказали в ведомстве.

Анатолий Лаппо отметил, что Госпогранкомитет открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами. Белорусская пограничная служба прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся ситуации с беженцами, направляющимися в страны Евросоюза. По итогам встречи стороны достигли договоренностей по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.-0-