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01 сентября 2020, 19:15

Лаппо: ребятам выпало счастье жить и учиться под мирным небом Беларуси

Анатолий Лаппо. Фото из архива
Анатолий Лаппо. Фото из архива
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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стражи границы поздравили воспитанников учебных заведений по всей стране с Днем знаний. Первый тематический урок "Я вырос здесь, и край мне этот дорог", посвященный Году малой родины, прошел с участием сотрудников пограничного ведомства в 250 учреждениях общего среднего образования, в том числе и приграничных регионов Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо с началом учебного года поздравил учеников и педагогический коллектив Вишовской средней школы Белыничского района. На торжественной линейке руководитель пограничного ведомства отметил: "Ребятам выпало большое счастье жить и расти в нашей прекрасной Беларуси. В стране, где основой является рост благосостояния народа, где есть мир и стабильность. Цените это и будьте достойными продолжателями дел своих родителей, бабушек и дедушек. Всех тех, кто своим трудом создал для вас прекрасные возможности жить и учиться под мирным небом Беларуси". Анатолий Лаппо вручил директору школы денежный сертификат на развитие учебной материально-технической базы.

Воспитанников Дзержинского районного социально-педагогического центра накануне приветствовал заместитель председателя Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Печень. От имени всех пограничников он выразил искреннюю благодарность учителям за то, что они вкладывают в воспитанников частицу своей души. Подопечные центра будут получать знания в просторных аудиториях, некоторые из которых помогли отремонтировать пограничники. Игорь Печень вручил учащимся рюкзаки с канцелярскими принадлежностями, спортивный инвентарь, сладкие подарки. Для укрепления материально-технической базы руководителю центра передана финансовая помощь от Госпогранкомитета.

Слова напутствия и добрые пожелания от пограничников прозвучали на праздничной линейке столичной средней школы №206. В новом статусе 1 сентября здесь встретили 15 учеников 10-го класса. Все они прошли отбор в единственный в Минске военно-патриотический класс пограничной направленности. Уже с первых дней ребята будут учиться по специально разработанной программе. Акцент будет сделан на предметах, которые необходимо сдавать при поступлении в Институт пограничной службы: математику, английский язык, историю Беларуси.

Накануне же этого праздничного дня белорусские пограничники участвовали в благотворительной акции "Соберем детей в школу". В разных концах страны сотрудники пограничной службы с подарками навещали воспитанников подшефных школ-интернатов, учащихся военно-патриотических классов, юных друзей пограничников. Подобная инициатива всех войсковых частей органов погранслужбы уже традиционна. Ребята встречаются со стражами границы во время уроков патриотического воспитания, на торжественных мероприятиях, концертах, по приглашению непосредственно на местах службы: на заставах, в комендатурах, воинских частях.

Также адресная социальная помощь оказана многодетным семьям по всей стране. Эта стало возможным благодаря сотрудничеству с волонтерами Белорусского республиканского союза молодежи во время совместной акции "В школу с добрым сердцем".

Воспитанники кадетских училищ и военно-патриотических классов традиционно составляют большую часть поступающих в Институт пограничной службы. Имея определенные навыки, впоследствии они быстрее адаптируются к новым условиям и успешно осваивают учебные предметы. 1 сентября в профильном высшем учебном заведении состоялся торжественный митинг. Слушатели, курсанты и профессорско-преподавательский состав принимали поздравления с началом учебного года. Своеобразным подарком в этот день стало открытие новых классов, оборудованных самыми современными техническими средствами пограничного контроля. Здесь частично воссоздана инфраструктура кабин оформления, аналогичных находящимся в Национальном аэропорту "Минск". Курсанты могут моделировать различные ситуации в пунктах пропуска и осуществлять специальную проверку документов.-0-

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