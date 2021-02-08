Лас-Вегас ждет! Квартиры в "американской" новостройке Minsk World от 2630 за метр

Акция! Акция! Акция! Жилая недвижимость в комплексе Minsk World от 1999 рублей за кв. метр.

Знаменитый американский Лас-Вегас – очень комфортный город. По словам местных жителей, здесь есть все необходимое для жизни и отдыха, а благодаря приемлемым ценам любой может чувствовать себя по-королевски. Как и в новом доме "Лас-Вегас" квартала "Северная Америка" жилого комплекса Minsk World.

Дом будет сдан уже летом этого года, а продажи квартир стартуют сегодня! По цене – всего от 2630 рублей за квадратный метр.

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Дом "Лас-Вегас" - это новый взгляд архитекторов Minsk World на самый азартный город мира, у которого есть и другая сторона – уютная и по-своему притягательная. Например, в Вегасе – прекрасные пригородные районы, где удобно жить семьям с детьми. Так и новом доме квартала "Северная Америка" инфраструктура создана таким образом, чтобы до большинства объектов можно было добраться за несколько минут. Так, внутри квартала запроектированы две школы, а детские сады, поликлиники и медицинские центры, торговый центр с паркингом, кафе, магазины и зоны отдыха с озеленением будут в пешей доступности.

В квартале Minsk World есть вся необходимая инфраструктура

Удобное транспортное сообщение – еще одна важная характеристика, присущая всем кварталам и домам, в том числе и кварталу "Северная Америка". В нескольких минутах ходьбы – остановки наземного транспорта и две станции метро, одна из которых – "Аэродромная" - строится прямо в границах комплекса, а вторая – "Ковальская Слобода" - уже работает.

Во дворе дома "Лас-Вегас" уже есть несколько детских и спортивных площадок, оборудованы места для отдыха. Двор полностью закрыт для транзитного движения машин, открытые автостоянки и парковки находятся на периферии. Такое решение необходимо, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность всех жильцов.

Через дорогу от дома находится большой парк со скульптурами, аттракционами и фонтанами. Здесь можно будет не просто прогуляться, но и заняться спортом, организовать пикник или выгулять домашних питомцев.

Озеленение занимает большую часть территории Minsk World

В парке будет 2 теннисных корта и баскетбольная площадка

По своим характеристикам монолитно-каркасный дом "Лас-Вегас" похож на дом "Лос-Анджелес", который находится неподалеку в этом же квартале. Площадь квартир от 27 кв.м. до 72 кв.м. Квартиры со свободной планировкой, поэтому их легко переоборудовать под нужное количество комнат и реализовать даже самые оригинальные дизайнерские проекты. Архитекторы планировали стены специально для удобной расстановки мебели. Например, из большой квартиры с четырьмя оконными проемами может получится полноценная 4-ехкомнатная квартира с тремя отдельными спальнями, гостиной и кухней-нишей.

Двор закрыт от транзитного движения, что позволит обеспечить безопасность жильцов

В качестве бонуса всем покупателям квартир в многофункциональном жилом комплексе Minsk World застройщик предоставляет бесплатную первичную консультацию с дизайнерами интерьера.

Панорамные окна – особенная "фишка" домов во всех кварталах жилого комплекса Minsk World. Они не только стильно смотрятся в интерьере, но и увеличивают поступление естественного света. Благодаря этому решению даже в самых маленьких квартирах будет всегда много света.

Дизайн дома отражает дерзкую сторону азартного Лас-Вегаса, его эффектные небоскребы. Оформление лобби позволяет отвлечься и прочувствовать атмосферу яркого города. Здесь есть все необходимое для комфорта жильцов – место для консьержа, зона отдыха, колясочная, туалетная комната с пеленальным столиком, место для мытья лап домашних животных и байк-боксы. Со стороны улицы оборудовано невысокое крыльцо, со двора - удобный вход без ступеней, чтобы было удобно закатить коляску или велосипед.

До квартиры гостей и жителей дома доставят 3 скоростных лифта высокой грузоподъемности, один из которых – панорамный с видом на улицу Кижеватова.

Каждый сможет насладиться огнями Лас-Вегаса!

Представить Лас-Вегас без кафе и магазинов невозможно, поэтому на первом этаже одноименного жилого дома есть восемь свободных помещений. У каждого- свой вход с улицы. Их можно купить для сдачи в аренду или оборудовать собственную точку для бизнеса.

Многофункциональный жилой комплекс Minsk World строится активными темпами. В этом году жильцы домов "Чарльстон" и "Гонконг" уже получили ключи от своих квартир и могут приступать к ремонту. Хотите стать обладателем жилой или коммерческой недвижимости в новом центре притяжения белорусской столицы? Поторопитесь!

Кроме развитой городской инфраструктуры в скором времени здесь появится Международный финансовый центр с тысячей рабочих мест. Центр станет высокотехнологичным хабом для стартапов и привлечет миллионы долларов иностранных инвестиций.

В Международном финансовом центре появятся тысячи рабочих мест

В страну планируется привлечь миллионы долларов иностранных инвестиций

Рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

В пределах Minsk World появится собственный торгово-развлекательный центр

Купить квартиры и бизнес-помещения в доме "Лас-Вегас" и других домах комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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