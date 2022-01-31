Латвийский эксперт: белорусская рациональность должна победить непонятное политическое ориентирование Запада

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская рациональность должна победить непонятное политическое ориентирование стран Запада, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Белорусского информационного центра в Риге Владислав Редькин, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Дело в том, что у нас не очень сильно все это освещают, потому что это достаточно невыгодно. Я, конечно, прослушал Послание, для меня это очень интересно и важно, - сказал Владислав Редькин. - В очередной раз продемонстрирована белорусская толерантность, дипломатичность, предложено соседям жить мирно и заниматься не военными приготовлениями и истерией, а именно экономикой. И я могу точно сказать, что в таких двух индустриях, как транзитная и спортивная, происходят активности между Латвией и Беларусью. К сожалению, немаловажным фактором является пандемия. И Беларусь своим подходом показала, как необходимо сохранять свою экономику. Сейчас в Латвии не лучшее состояние экономики, люди находятся фактически все время в локдауне, что мешает работать".

Политолог подчеркнул, что Послание длилось более 2 часов и "воспринято мной как программное решение, рассчитанное на длительный период". "Я надеюсь, что белорусская толерантность в итоге приведет к результату. Потому что рациональность должна победить непонятное политическое ориентирование стран Запада", - отметил он.

Владислав Редькин добавил: "Общепризнанно, что Президент Беларуси давно состоявшийся лидер. И в регионе таких очень мало. У нас Президента не выбирает народ, его выбирает парламент. И никогда я подобного не слышал. Я не думаю, что больше получаса кто-то из наших политиков, которые у власти, в состоянии что-то такое программное основательное выдать для людей".-0-