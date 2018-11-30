Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили в Белорусской государственной филармонии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Государственная служба" лауреатом стала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, в номинации "Юридическое образование и правовая наука" - проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ Ольга Чуприс, "Нормотворчество" - начальник главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов Министерства юстиции Наталья Филиппова.

Судья Верховного суда Алексей Тетюхин признан лауреатом в номинации "Правосудие", начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Эдуард Малиновский - в номинации "Предварительное расследование", прокурор Брестской области Виктор Климов - в номинации "Прокуратура", а начальник отдела принудительного исполнения Московского района Минска Валентина Козловская - в номинации "Исполнительное производство".

В номинации "Нотариат" лучшей стала нотариус Минского городского нотариального округа Людмила Довгель, "Адвокатура" - управляющий партнер адвокатского бюро "Право и семейная медиация" Елена Жданович. Лауреатом в номинации "Юридическое сопровождение деятельности организации" признан юридический отдел ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп".

В дополнительной номинации "Государственная регистрация недвижимости" премией отмечена заместитель директора по производству РУП "Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" Тамара Богатко.

Премия "Фемида" - высший общественный знак отличия, который присуждается юристам, государственным и общественным деятелям Беларуси. Ее могут быть удостоены и организации за вклад в развитие институтов правового государства и создание демократического общества. За годы своего существования премия завоевала репутацию самой престижной премии в области права. Ее лауреатом стал 231 человек.

В церемонии вручения высшей юридической премии "Фемида" сегодня приняли участие первые лица высших государственных органов, руководители государственных организаций и ведущих предприятий, юристы со всех регионов Беларуси.

В завершение торжественной части для гостей прошел концерт звезд отечественной эстрады, приуроченный ко Дню юриста.-0-