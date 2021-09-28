28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассчитывает на полное восстановление транспортного сообщения в СНГ со временем. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос транспортного сообщения постоянно на повестке дня. Тесные контакты поддерживаются постоянно. Многие выступают за полное возобновление железнодорожного и авиационного сообщения между странами СНГ, но наши медицинские работники, санитарные врачи говорят, что пока рано. А здоровье наших граждан на первом месте. Но я убежден, что со временем мы вернемся к нормальному транспортному сообщению", - сказал Сергей Лебедев.

Он отметил, что страны СНГ связаны не только экономическими, но и дружественными, родственными связями. "Граждане наших стран настаивают, чтобы возобновление транспортного сообщения поскорее произошло. Убежден, что как только будет побеждена эта болезнь, оно будет возобновлено", - подчеркнул председатель Исполнительного комитета СНГ.

Сегодня в Минске проходит международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Организатор - Национальная академия наук Беларуси и Исполнительный комитет СНГ. На конференции планируется подвести итоги 30-летия Содружества Независимых Государств и выработать конкретные рекомендации по повышению эффективности деятельности Содружества на перспективу. Мероприятие проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-