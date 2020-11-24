Легкий: региональные власти должны больше участвовать в финансовой поддержке СМИ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные власти должны больше участвовать в финансовой поддержке СМИ. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участие региональных властей в финансовой поддержке своих средств массовой информации - это скорее редкость и исключение из правил, нежели стабильная информационная политика. Я хочу напомнить нашим уважаемым региональным руководителям, что в указе №192 определены возможности по поддержке печатных изданий. Можно заключать с ними договоры и на этой основе помогать", - подчеркнул Павел Легкий.

Сегодня много говорят о новом формате или даже функционале региональных СМИ. "К этому нас подталкивает в том числе экономическая ситуация. Мы видим, что сокращаются тиражи печатных изданий, в первую очередь районных. Падение в среднем составляет порядка 4-5% в год. К сожалению, это стало тенденцией. И это подталкивает издания к поиску источников финансирования", - отметил первый замминистра.

По его словам, изданиям необходимо искать новые форматы заработка. "И это в общем-то нормально. Такой характер носит не только белорусский медийный рынок, это глобальная тенденция. Те издания, которые работали раньше и зарабатывали на бумаге, вынуждены искать возможности в интернете. Крупнейшие мировые издания активно переходят на подписную модель финансирования через электронную подписку", - добавил Павел Легкий.-0-

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