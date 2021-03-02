2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Леса Беларуси ежегодно поглощают более 35 млн т углекислого газа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Леса играют решающую роль в регулировании температурного режима на планете, являясь главными поглотителями углекислого газа. Примерно половину выбросов углекислого газа, который, как известно, приводит к парниковому эффекту, поглощает лесная экосистема. Также лес выделяет в атмосферу кислород. Общий запас насаждений в Беларуси превышает 1,8 млрд куб.м древесины. С каждым годом этот показатель растет. При этом ежегодно леса страны поглощают более 35 млн т углекислого газа", - сказали в пресс-службе.

Поскольку лесное хозяйство является одним из секторов экономики, наиболее уязвимых к погодно-климатическим изменениям, Минлесхоз разработал и утвердил ряд документов. В их числе национальный план действий по адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2030 года, национальный план действий по увеличению абсорбции парниковых газов поглотителями лесного фонда на период до 2030 года, а также стратегия адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года. "В результате реализации мероприятий, обозначенных в данных документах, ожидается увеличение площади лесов и уровня лесистости до 42%, улучшится породная и возрастная структура лесов, увеличится продуктивность насаждений", - рассчитывают в министерстве.

По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Лесистость территории страны в настоящее время составляет более 40%. Как отметили в пресс-службе, это максимальный показатель более чем за столетний период.

Помимо эксплуатационных лесов выделяют природоохранные, рекреационно-оздоровительные и защитные. Природоохранные леса занимают около 1,6 млн га, или 16 % территории лесного фонда. Основная их часть - особо охраняемые природные территории (леса заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы). Доля таких лесов в лесном фонде постоянно увеличивается и в настоящее время составляет 15,9%. "Для сохранения естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия научные организации проводят активную работу по выявлению и передаче под охрану землепользователям типичных и редких биотопов, имеющих природоохранную ценность на международном и национальном уровне. Так, за период с 2015 года выявлено и передано под охрану более 230 биотопов общей площадью около 27 тыс. га", - обратили внимание в пресс-службе.

Леса играют особую роль в сохранении водного баланса и качества воды. Лес, граничащий с водными объектами, выполняет важные водорегулирующие и водоохранные функции. Под пологом насаждения значительно уменьшается испарение влаги и поверхностный сток по сравнению с безлесными территориями. Период снеготаяния в лесу также значительно больше, чем в поле. В результате леса поддерживают высокий уровень воды в реках и водоемах, способствует созданию запасов подземных вод. Древостой, расположенный по берегам водоемов, играет роль естественных фильтров-очистителей. Доля данных лесов составляет более 20% территории страны.-0-