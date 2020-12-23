Лесхозы Беларуси подарили детям почти 650 новогодних деревьев

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр на сегодня передали школам и детсадам уже 648 новогодних деревьев. Это число в дальнейшем может вырасти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Уже второй год подряд по инициативе Минлесхоза в стране проходит благотворительная акция по передаче новогодних деревьев учреждениям образования безвозмездно. Ее смысл в том, чтобы поддержать школы и сады, расположенные в сельской местности, небольших поселках и районных центрах. Каждый ребенок, проживающий в малых населенных пунктах, сможет ощутить настоящий дух праздника, - сказали в пресс-службе. - Чтобы получить новогоднее дерево в подарок, учреждениям образования необходимо обратиться в ближайший лесхоз".-0-