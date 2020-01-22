22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси в 2019 году вырастили около 3 млн декоративных растений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Больше всего среди них хвойных деревьев - 1,3 млн штук. Еще 1,2 млн кустарников и 470 тыс. деревьев лиственных пород. Всего в лесных питомниках выращивается более 200 видов декоративных древесных и кустарниковых пород.

"При непосредственном участии работников лесного хозяйства озеленены 36 населенных пунктов, 19 школ, 6 больниц, 4 фермы, 4 места отдыха, 7 усадеб сельскохозяйственных организаций и 11 дорог общей протяженностью около 60 км. Кроме того, специалисты лесхозов помогли заложить 6 скверов общей площадью 1,2 га, 3 дендропарка (2,35 га) и 19 аллей протяженностью 1,7 км", - рассказали в пресс-службе.

В 2019 году только население купило у лесхозов более 625 тыс. штук декоративного посадочного материала. Значительное количество растений купили дорожные и сельскохозяйственные организации, предприятия Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В отрасли работают 74 постоянных лесных питомника. Их общая площадь составляет свыше 1,3 тыс. га.-0-