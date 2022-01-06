6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы продали более 132 тыс. новогодних деревьев в предпраздничные дни. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Мацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 132 тыс. новогодних деревьев было продано государственными лесохозяйственными учреждениями. Это на 2 тыс. новогодних деревьев больше, чем в предыдущем году", - сказала Анастасия Мацкевич.

По ее словам, с каждым годом растет доля реализации сосны в качестве новогоднего дерева. "В нынешнем сезоне было продано порядка 14 тыс. сосен. Традиционно пользовались спросом новогодние букеты, лесхозы реализовали более 3 тыс. штук. Третий год подряд мы наблюдаем положительную динамику спроса на новогодние деревья в кадках. Этой зимой их было продано 3,5 тыс. Каждый год спрос на них растет примерно на 500 штук", - рассказала она.

Традиционно в канун рождественских и новогодних праздников государственная лесная охрана переходит на усиленный вариант несения службы, чтобы не допустить незаконную рубку хвойных деревьев. "Для наиболее эффективного пресечения незаконных рубок, провоза деревьев без соответствующих документов были организованы оперативные рейдовые мероприятия по всей стране. На автодорогах республики было выставлено более 300 контрольных постов. В нынешнем году они перешли на мобильный режим работы - точки контроля постоянно менялись. Также были задействованы средства фото- и видеофиксации. В наших лесхозах их уже более 1,5 тыс.", - пояснила специалист.

Всего должностные лица гослесохраны проверили 1110 участков заготовки новогодних деревьев, 1191 разрешительный документ, дающий право на заготовку таких деревьев, провели мониторинг 417 точек продажи. "Изъято всего два дерева, которые провозились без разрешительных документов. По всей стране установлено шесть случаев незаконной рубки", - добавила Анастасия Мацкевич.

Как отметила пресс-секретарь, с каждым годом количество правонарушений снижается. Это связано с тем, что новогодние деревья доступны для реализации, а цены вполне подъемные. "Граждане понимают возможные суммы ущерба и не хотят рисковать", - резюмировала она.-0-