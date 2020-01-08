8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная лесная охрана провела более 1,6 тыс. рейдов в период зимних праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В последнюю декаду декабря на автодорогах страны было выставлено 430 контрольных постов. Совместно с представителями иных ведомств (МВД, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте и др.) было проверено 7663 автомобилей. Должностные лица государственной лесной охраны изъяли около десятка новогодних деревьев, перевозимых без разрешительных документов. Помимо этого, было выявлено девять случаев незаконных рубок и еще 39 - иных нарушений лесного и природоохранного законодательства. Всего по итогам рейдов составлено 32 административных протокола. "При этом под особый контроль были также взяты участки заготовки новогодних деревьев. Всего было проверено 735 объектов", - сказали в пресс-службе.

Борьба с "елочными браконьерами" велась в том числе с помощью средств фото- и видеофиксации. Всего в системе Минлесхоза насчитывается свыше 750 таких фотоловушек. Камеры устанавливаются для организации видеонаблюдения в лесном фонде, при этом периодически меняют свою дислокацию. Технические средства работают в режиме онлайн, мгновенно передавая снимки на мобильный телефон, что позволяет государственной лесной охране оперативно реагировать на нарушения и принимать необходимые меры. Средства фото- и видеофиксации могут длительное время работать в автономном режиме, надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а разрешение камеры позволяет идентифицировать лица и регистрационные номера автомобилей нарушителей. О присутствии фотоловушек в лесу сообщается предупредительными знаками (аншлагами).

"Благодаря использованию таких средств, а также значительным суммам штрафов за самовольную вырубку деревьев количество "елочных браконьеров" с каждым годом уменьшается", - отметили в пресс-службе.-0-