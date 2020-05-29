Летние школы, онлайн-марафоны и трудовые проекты предложат студентам вузы во время каникул

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные и трудовые проекты, а также многочисленные акции организуют вузы для студентов во время летних каникул, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Белорусском государственном университете, в том числе в онлайн-режиме, будут организованы образовательные проекты, культурно-просветительские и спортивно-оздоровительные акции и мероприятия. Так, главное управление образовательной деятельности и факультеты университета планируют реализовать масштабный проект "Летний университет - БГУ". Он будет проводиться по трем направлениям: программа изучения дисциплин, серия летних школ ("Летняя школа языков / Language Summer School BSU Speaking", "Летняя стартап-школа", "Летняя межрегиональная школа", "Летняя международная школа"), а также стажировки онлайн.

"К примеру, во время "Летней школы журналистики" группа студентов факультета журналистики будет вести обучающие трансляции через социальные сети (стримы в Instagram) для редакторов и сотрудников студенческих СМИ, а во время "Летней школы языков" на базе LMS Moodle будет создана платформа, на которой студенты-волонтеры смогут общаться с зарубежными студентами, которые нуждаются в практике русского языка или хотят изучить белорусский", - рассказал проректор по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ Иван Янушевич.

Фундаментальная библиотека с 1 июня запускает онлайн-марафон "МОЕ предпоЧТЕНИЕ": 5 книг для летнего чтения". К участию приглашаются все, кто имеет отношение к БГУ. Им предлагается рассказать о пяти своих самых любимых книгах, написать, почему они рекомендуют прочесть именно их. "Управление воспитательной работы с молодежью, управление по делам культуры, Студенческий городок и Студенческая Ассамблея БГУ планируют реализовать этим летом ряд интересных и познавательных онлайн-проектов: "Альбом Выпускников БГУ - 2020", "Прокачай мозги вместе с БГУ", BSU Travel Summer, "Открыть Беларусь", "Как я провожу лето", "Байки моей местности", "Человек, который меня вдохновляет", - отметил проректор.

Кафедра физического воспитания и спорта анонсировала фитнес-проект "Лето зовет". Через социальные сети участникам предложат курс online-тренировок по различным направлениям фитнеса и популярных в летний период видов физической активности. Преподаватели кафедры физического воспитания и спорта, известные тренеры и спортсмены дадут рекомендации по организации самостоятельных занятий в летний период.

Исторический факультет во время подготовки к празднованию 100-летия БГУ приступит к созданию цикла видеолекций-экскурсий, посвященных памяти профессорско-преподавательского состава факультета "Память и слава!", видеолекций "Научное наследие первого ректора БГУ В.И.Пичеты", разработке туристического маршрута "100 шагов в БГУ". Первичная организация БРСМ БГУ с правами районного комитета во время программы "Третий трудовой семестр" планирует организовать работу 40 студенческих отрядов на различных объектах, в организациях и учреждениях страны.

"Нужно отметить, что с марта, с момента перехода на обучение с использованием ИКТ, наши студенты были активно вовлечены в различного рода онлайн-мероприятия. В летний период эта работа активизируется с учетом того, что у студентов появится больше свободного времени", - подчеркнул Иван Янушевич.

По традиции студенты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка смогут поработать летом в студенческих педагогических отрядах. Как рассказала начальник управления воспитательной работы с молодежью Светлана Малиновская, в вузе планируется сформировать порядка 29 студотрядов, в которых будут трудиться около 400 человек.

Для студотряда "Созвездие" БГПУ сезон уже начался. 21 мая десять студентов отправились на работу в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок". 31 мая к ним присоединятся еще 20 студентов. Начало основной оздоровительной кампании в Беларуси в этом году запланировано на 15 июня. Именно с этого дня начнут работу восемь студенческих отрядов БГПУ: "Лира" (факультет эстетического образования), "Импульс-1" (Институт психологии), "Пралеска" и "Жемчужина" (факультет дошкольного образования), "Данко" и "Данко-3" (факультет начального образования), "Инклюзив" (Институт инклюзивного образования), "Ветразь-2" (общеуниверситетский).

В этом году в 17-й раз пройдет волонтерский проект "Дети столицы". На базе школ Московского, Октябрьского, Фрунзенского, Советского районов Минска с 1 июля студенты будут организовывать досуг детей, которые летом остались в городе. Планируется задействовать 7 школ столицы. "О нашем проекте знают родители, они всегда интересуются, на базе каких школ он будет реализован, чтобы направить туда своих детей. Для студентов это возможность попробовать себя в роли педагога, поскольку им необходимо организовать ребят, замотивировать, заинтересовать. А для детей это отличная возможность активно и с пользой провести летние каникулы", - отметила Светлана Малиновская. Кроме того, студенты БГПУ будут задействованы во время проведения ЦТ и приемной кампании.

Разнообразная программа занятости разработана и в Минском государственном лингвистическом университете. Как подчеркнул начальник управления воспитательной работы с молодежью Игорь Пученя, около 700 студентов вузов будут работать в детских оздоровительных лагерях. Кроме того, ребята смогут проявить свои организаторские способности во время работы в школьных лагерях по месту жительства, в том числе в регионах.

"Традиционно большая группа студентов работает в составе приемной комиссии и штаба "Абитуриент", а также в качестве волонтеров-переводчиков во время проведения конференций, спортивных мероприятий республиканского и международных уровней. Это тоже одна из форм летней занятости", - добавил начальник управления. Много иностранных студентов лингвистического университета остаются в Беларуси на лето, продолжая изучать русский язык. Студенты вуза проводят для них экскурсии по Минску и Беларуси, тем самым помогая познакомиться с историей и традициями нашей страны.-0-