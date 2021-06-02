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02 июня 2021, 16:37

Летно-тактическая тренировка проходит на 50-й смешанной авиабазе

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 50-й смешанной авиабазе проходит летно-тактическая тренировка "Боевое применение авиационной и вертолетной эскадрильи в общевойсковом бою". В мероприятии боевой подготовки принимают участие экипажи всех типов воздушных судов, состоящих на вооружении авиабазы. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Уже отработаны вопросы принятия решений командирами эскадрилий на боевое применение экипажей, пар и звеньев, а также вводные по выводу из-под удара авиационной техники с аэродрома базирования.

На втором этапе летный состав отрабатывает огневое поражение объектов противника, десантирование военнослужащих сил специальных операций, высадку специальных групп посадочным способом, ретрансляцию команд от пунктов управления к экипажам, перевозку личного состава и грузов на оперативные аэродромы.

Особенностью летно-тактического упражнения стало придание звена вертолетов Ми-24 командиру вертолетной эскадрильи (на Ми-8).

"По замыслу упражнения авиаторы отрабатывают задачи совместно с подразделениями сил специальных операций по высадке специальных групп в район предполагаемого нахождения НВФ. Венцом летно-тактического упражнения стало боевое применение экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-24 на 210-м авиационном полигоне, которое осуществляется на предельно малых высотах со сложных видов маневров. Экипажи поражают объекты противника с применением авиационных бомб, неуправляемых ракет, снарядов и патронов различного калибра к стрелково-пушечному вооружению", - рассказал начальник отделения боевой подготовки - начальник воздушно-огневой и тактической подготовки майор Анатолий Кирилов.-0-

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