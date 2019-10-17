Летом в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом 2020 года в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА журналистам сообщил заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.

Алексей Желенков во время конференции

Во время летних каникул в этом году в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровилось рекордное количество школьников - 392 тыс. "В следующем году мы планируем повысить достигнутый показатель и оздоровить 394 тыс. детей, в том числе не менее 205 тыс. в профильных лагерях. Путевками планируется обеспечить 13,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не менее 4,6 тыс. детей-инвалидов", - сказал Алексей Желенков.

Стоимость путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней в этом году в среднем по Беларуси составляла около Br450, в Минске она была несколько выше - Br500. Государство оплачивает 40% суммы. "Плюс оплачивали по месту работы, профсоюзы участвовали, местные исполнительные и распорядительные органы доплачивали. Не менее 10% должны были оплатить родители. Оздоровление с финансовой точки зрения и по наличию мест было доступным", - сказал он.

В этом году спрос на путевки был высоким. Алексей Желенков советует родителям, желающим отправить своего ребенка в лагерь на первую-третью смену, заняться этим вопросом уже в конце марта - начале апреля. "Это хорошее время, чтобы найти путевку и забронировать на первую смену. В мае уже маловероятно, что в лагерях, которые пользуются наибольшим спросом, ее можно будет приобрести", - отметил специалист.-0-

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