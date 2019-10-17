ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 октября 2019
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:41 Ученые показали разумную "слизь" в зоопарке Парижа Калейдоскоп
16:29 Летом в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей Общество
16:28 Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 0,7% Экономика
16:27 Поликлинику в 17-м микрорайоне Гомеля планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году Регионы
16:25 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 4,8% Экономика
16:17 Закрепляемость молодых специалистов в Гомеле превышает 90% Регионы
16:15 Комиссия Парламентского собрания обсудит в Минске проект бюджета СГ на 2020 год Политика
16:15 Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси Спорт
16:14 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 5,9% Экономика
16:09 Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси Общество
15:56 Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси Спорт
15:54 Более 45,5 тыс. деревьев планируют высадить в Гомельской области Регионы
15:52 Дни Минска в ноябре пройдут в Шанхае, в 2020 году - в Пекине Регионы
15:51 Современный центр питания на 250 мест появился в Витебском медуниверситете Регионы
15:51 Новые футбольные поля с искусственным покрытием появились в Осиповичах и Браславе Спорт
15:49 Дети зарабатывали по Br100-300 в летних лагерях труда и отдыха в Беларуси Общество
15:43 Сыры под единым брендом начнут производить в Славгородском, Чериковском и Краснопольском районах Экономика
15:43 Нацбанк: инфляция в Беларуси к концу года стабилизируется вблизи 5% Экономика
15:41 Некоторые маршруты автобусов в Минске временно будут отменены в период осенних каникул Регионы
15:35 "Белшина" подписала два договора на поставку каучука для испытаний от производителей Экономика
15:27 Пьяная автомобилистка разбила пять машин Происшествия
15:21 Совет командующих Погранвойсками СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске Общество
15:20 "Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно Экономика
15:13 Лукашенко награжден высшей наградой Совета командующих Пограничными войсками СНГ Президент
15:05 Акция "Белавиа": больше всего билетов продали в Москву, Тбилиси и Калининград Общество
15:00 Белорусские таможенники выявили с помощью ИДК около 1,5 тыс. правонарушений Происшествия
14:44 Столичный провизор подделывал медрецепты для личных нужд Происшествия
14:44 В 2020 году на портале 115.бел появится возможность заказать платные бытовые услуги Общество
14:29 Подросток из Мстиславля обвиняется в хищении денег с мобильных счетов не менее 50 человек Происшествия
14:19 Тепло и без осадков будет в Беларуси в выходные Общество
Все новости
Все новости
Общество
17 октября 2019, 16:29

Летом в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей

Фото из архива
Фото из архива

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом 2020 года в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА журналистам сообщил заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.

Алексей Желенков во время конференции
Алексей Желенков во время конференции

Во время летних каникул в этом году в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровилось рекордное количество школьников - 392 тыс. "В следующем году мы планируем повысить достигнутый показатель и оздоровить 394 тыс. детей, в том числе не менее 205 тыс. в профильных лагерях. Путевками планируется обеспечить 13,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не менее 4,6 тыс. детей-инвалидов", - сказал Алексей Желенков.

Стоимость путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней в этом году в среднем по Беларуси составляла около Br450, в Минске она была несколько выше - Br500. Государство оплачивает 40% суммы. "Плюс оплачивали по месту работы, профсоюзы участвовали, местные исполнительные и распорядительные органы доплачивали. Не менее 10% должны были оплатить родители. Оздоровление с финансовой точки зрения и по наличию мест было доступным", - сказал он.

В этом году спрос на путевки был высоким. Алексей Желенков советует родителям, желающим отправить своего ребенка в лагерь на первую-третью смену, заняться этим вопросом уже в конце марта - начале апреля. "Это хорошее время, чтобы найти путевку и забронировать на первую смену. В мае уже маловероятно, что в лагерях, которые пользуются наибольшим спросом, ее можно будет приобрести", - отметил специалист.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети курортное лечение отдых
Новости рубрики Общество
Фото из архива Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Фото из архива Дети зарабатывали по Br100-300 в летних лагерях труда и отдыха в Беларуси
Совет командующих Погранвойсками СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске
Фото из архива Акция "Белавиа": больше всего билетов продали в Москву, Тбилиси и Калининград
Оксана Головацкая В 2020 году на портале 115.бел появится возможность заказать платные бытовые услуги
Фото из архива Тепло и без осадков будет в Беларуси в выходные
Главное
Во время встречи Строить жилье и развивать сельское хозяйство - Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты
"Белнефтехим" до конца года примет решение о строительстве на "Дружбе" узла проверки качества нефти из РФ
Хотько: вопросы цифровой трансформации АПК - одни из приоритетных
Бизнес-завтрак "Мои шаги в бизнесе" теперь в Минске. Регистрация началась!
Топ-новости
Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой
Снопков: Беларусь за неполные 30 лет прошла уникальный путь экономической трансформации
Новгородские аграрии голосуют за белорусскую технику - губернатор российского региона
В Новой Боровой появится квартал с большим городским парком
До +20°С ожидается в Беларуси 18 октября
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно
"Белнефтехим" рассчитывает до конца года подписать с РФ новый баланс поставок нефти
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Беларусь как председатель в ЕАЭС будет добиваться создания полноформатного экономического союза - МИД
Афиша выходного дня: турнир Ice Star, кинофестиваль в планетарии и "Витебский листопад"
Разработчики портала 115.бел назвали актуальные темы обращений и регионы-лидеры по заявкам
ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit
Спорные вопросы на местах зачастую возникают из-за недостаточного информирования граждан - Шпилевская
Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября
Караев обсудил с главой Интерпола сотрудничество в борьбе с международной преступностью
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.