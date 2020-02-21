Личность будущего специалиста формируется в инновационной культуре - Николаенко

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личность будущего специалиста формируется в инновационной культуре. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказала проректор по научно-методической работе Академии последипломного образования доктор педагогических наук, доцент Галина Николаенко.

"Сегодня процесс обучения нацелен на современного ученика, на его восприятие. И если мы говорим о формировании личности будущего, то речь идет об инновационной культуре, то есть об умении учащегося воспринимать новое. В современных учебниках все это как раз и заложено", - рассказала Галина Николаенко.

По ее словам, нет необходимости проводить сравнительный анализ сегодняшних учебников, имеющих электронное сопровождение, и советского периода. "Меня всегда пугает, когда начинают проводить такие параллели. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя считать, что учебник будет на протяжении столетий одним и тем же. При этом речь не идет о том, что мы не берем лучшее, но не надо путать доступность учебника и примитивизм. Учитель должен понимать, что учащийся сейчас живет в информационном потоке. Если раньше не знали, где брать информацию, то теперь у нас стоит вопрос отбора информации, умении пользоваться ею соответствующим образом, структурировать ее", - отметила проректор.

Галина Николаенко подчеркнула, что ученик является основным критерием образования. "Система и траектория, по которой движется современный школьник, - иные. В основе всего находится триада - ученик-учитель-учебник. Ведь, ученик может освоить учебник только тогда, когда его освоит учитель, - сказала она. - Новые учебники - это не только новые подходы и примеры, но и потенциал заданий, который должен видеть и уметь использовать педагог. Говоря откровенно, новый учебник - это новая ступень профессиональной жизни педагога".

В Академии последипломного образования всем этим вопросам уделяется особое внимание. Для учителей здесь организованы специальные занятия, тренинги по сложным темам. "К нам приходят авторы учебников, мы рассматриваем методику работы по тому или иному учебному пособию. Кроме того, мы реализуем очень важное направление, связанное с обобщением опыта, который накапливается у учителей в процессе использования того или иного учебного пособия. В частности, созданы творческие группы, которые рассматривают оптимальные формы и методы работы. У нас есть Рождественский фестиваль педагогического мастерства, который собирает лучших учителей. И, конечно, сегодня мы ориентируемся на новые учебники и новое содержание",- добавила проректор.-0-

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