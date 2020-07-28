28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. life:) c 4 августа поднимает стоимость некоторых услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора связи.

"С 4 августа планируются изменения цен на тарифный план "Голос 2" и некоторые услуги", - сообщили в компании. Абонентская плата на тарифе "Голос 2" составит Br11,9 в месяц (сейчас Br9,9).

Изменяется стоимость всех пакетов минут. Например, 10 минут на сутки будут стоить Br0,6 (сейчас Br0,49), а безлимит звонков во все сети для тарифов линейки "Шейк" - Br8 в месяц (сейчас Br6).

Если все минуты в рамках тарифа или услуги будут израсходованы, стоимость звонка составит Br0,15 за минуту (сейчас Br0,1).

Меняется стоимость на международные звонки, например, в Россию, Украину, страны СНГ, - одна минута будет стоить Br0,65 руб. "В роуминге меняются лишь тарифы по некоторым направлениям, цены на пакеты остаются прежними", - отметили в life:).-0-