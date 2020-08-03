life:) первым в Беларуси запускает в эксплуатацию сервис по дистанционному подключению новых абонентов

Стать абонентом life:) никогда еще не было так просто: оператор первым в Беларуси запускает продажи SIM-карт с возможностью самостоятельного подключения. Продажи стартуют в сетях гипермаркетов ГИППО, супермаркетов "Белмаркет", авторизированных магазинов Xiaomi в Беларуси MI.BY, торговой сети "Электросила" и онлайн-гипермаркете amd.by. Всего более 90 торговых точек. Стойки с SIM-картами life:) будут расположены в прикассовых зонах магазинов и бренд-зонах life:).

На SIM-карту заранее установлен тариф Шейк Мини стоимостью 5 руб./мес. Эта сумма мгновенно зачислится на счет абонента. Тариф включает 300 минут во все сети и безлимит интернета. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения life:) Регистрация. После подключения абонент может сменить тариф на любой другой. Ранее life:) успешно завершил тестирование сервиса дистанционного подключения новых абонентов и запускает проект в коммерческую эксплуатацию.

― Таким образом life:) кардинально меняет свои подходы к продажам, что стало особенно актуальным в 2020 году. Благодаря надежным цифровым решениям мы предлагаем сервис, который упростит получение SIM-карты, сэкономит время клиента и сделает процесс подключения к нашей сети максимально удобным. Теперь он не зависит от времени работы салона связи или других факторов. Первое в Беларуси приложение для удаленного подключения SIM-карты откроет для клиентов совершенно новый цифровой опыт и возможность быть на связи по-новому, ― прокомментировал генеральный директор life:) Эрдал Яйла.

Уникальное цифровое решение для life:) разработала IT-компания оператора ― lifetech. Сервис позволяет идентифицировать абонента с помощью приложения, основываясь на биометрических технологиях. Приложение использует алгоритмы машинного обучения, что гарантирует стопроцентную защиту персональных данных. Благодаря искусственному интеллекту происходит распознавание лица и паспорта абонента, а вся информация о клиенте и его личные данные передаются в обработку в зашифрованном виде.

Сервис life:) Регистрация ― это абсолютно новый формат обслуживания на белорусском телеком-рынке. Оператор планирует, что в будущем к проекту присоединятся сети гостиниц и кафе, другие общественные места и маркетплейсы.

КАК РАБОТАЕТ LIFE:) РЕГИСТРАЦИЯ

Нужно приобрести SIM-карту у партнеров оператора.

Далее скачать приложение life:) Регистрация в Google Play или App Store и отсканировать с SIM-карты уникальный штрих-код.

Приложение попросит отсканировать паспорт и сделать селфи.

Последний шаг ― поставить свою электронно-графическую подпись на экране устройства и нажать кнопку активации SIM. Сразу после этого SIM-картой можно пользоваться.

Пошагово узнать, как работает приложение life:) Регистрация, можно в видео. Подробнее узнать о сервисе здесь.

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