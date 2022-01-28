Лиходедов: почему бы не придумать компьютерные игры об истории Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат премии Президента "За духовное возрождение" историк Владимир Лиходедов предлагает учитывать современные реалии, тягу молодежи к интернету и придумывать компьютерные игры о белорусской истории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Если раньше молодежь ходила в библиотеку, то сейчас сидит за компьютером. Значит, надо немного подстраиваться под ее интересы. Почему бы не придумать компьютерные игры про Полоцкое княжество, Всеслава Чародея, Анастасию Слуцкую? Тогда через игру молодые люди начнут интересоваться прошлым своей страны и гордиться им. У нас IT-страна, думаю, что не будет большой проблемы создать их. Эти компьютерные игры будут не только развлекательные, но и познавательные. Тогда мы сможем завоевать большую часть молодых сердец", - отметил Владимир Лиходедов.

Он считает верным шагом объявление 2022-го Годом исторической памяти: "Вся моя работа направлена на сохранение и изучение исторического наследия нашей страны. Мы хотим как можно больше людей привлечь и заинтересовать изучением нашей истории. Важно, чтобы все понимали, кто мы и куда идем. Как говорили древние, народы, забывающие свою историю, исчезают".-0-