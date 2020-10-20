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20 октября 2020, 17:56

Лискович: для решения вопросов граждан необходимо выстраивать диалог, основанный на взаимопонимании

Виктор Лискович. Фото Совета Республики
Виктор Лискович. Фото Совета Республики
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Лискович проведет личный прием граждан 20 октября
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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович провел в Совете Республики личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Обращения касались трудовых отношений, установления группы инвалидности, выплаты дивидендов, деятельности кафедр социально-гуманитарного профиля в учреждениях высшего образования в формировании аналитического склада ума у студентов.

Например, к парламентарию обратилась женщина, которая считает неправомерным увольнение ее из учреждения дошкольного образования и объясняет действия администрации результатом возникшего конфликта и недопонимания. Виктор Лискович поручил всесторонне разобраться в возникшей проблеме с учетом интересов обеих сторон. "Представителям ведомства нужно обязательно еще раз взвешенно проанализировать ситуацию, проверить все факты и принять необходимые меры для поиска консенсуса между сторонами", - сказал сенатор.

Житель Минска рассказал о проблеме невыплаты ему и членам его семьи дивидендов одним из акционерных обществ. С его точки зрения, вопрос актуален для многих жителей страны. Другая заявительница просила помочь в пересмотре решения об отмене группы инвалидности в связи с высокой стоимостью принимаемых ею лекарственных средств, а также о возобновлении выплат компенсации в связи с получением производственной травмы на производстве в 1996 году.

Пенсионер, бывший преподаватель, подняла тему идеологической работы среди учащихся и студентов. По ее мнению, проводимая в настоящее время в вузах идеологическая работа со студентами неэффективна и требует более внимательного отношения педагогов к их проблемам. "Через использование методов, обеспечивающих реализацию новых подходов, с современной молодежью необходимо выстраивать диалог, основанный на взаимодоверии и взаимопонимании", - отметил Виктор Лискович.

По всем обращениям сенатор дал аргументированные ответы и разъяснения. Заявления, требующие дополнительного изучения и проработки, взяты на контроль.

"В ходе личного приема люди высказывались в поддержку главы государства и проводимой им социально-экономической политики, а также поднимали вопросы, касающиеся происходящих событий в Беларуси", - добавили в пресс-службе.-0-

Фото Совета Республики

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