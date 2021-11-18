Лискович: ежедневно беженцам раздают 8 т продуктов

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно беженцам на границе раздается 8 т продуктов. Об этом сегодня журналистам сообщил сенатор Виктор Лискович, уполномоченный от Совета Республики по координации оказания гуманитарной помощи беженцам, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня все беженцы из стихийный лагерей у линии польской границы перешли в пункт временного размещения в транспортно-логистическом центре.

"Все необходимое для них белорусская сторона сделала. Они накормлены, имеют крышу над головой, будут ночевать в тепле", - отметил Виктор Лискович.

В ТЛЦ организовано горячее питание, медицинское сопровождение, обеспечены беженцы чистой водой, работают автомагазины.

"Питание организовано на регулярной основе. Ежедневно 8 тонн продуктов выдается беженцам", - рассказал сенатор. Он подчеркнул, что оказание помощи беженцам с белорусской стороны будет продолжено.

По его словам, им предлагали остаться в Беларуси, трудоустроиться здесь. Они отказались. Беженцы по-прежнему намерены попасть в Евросоюз.-0-