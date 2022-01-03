Лискович о проекте Конституции: каждое конструктивное предложение будет учтено

3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При обсуждении проекта Конституции каждое конструктивное предложение граждан будет учтено. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране началось широкое обсуждение проекта Конституции. За это время мы не только сами расскажем о положениях проекта Конституции, но и внимательно выслушаем людей. Каждое конструктивное предложение будет учтено. Очень важно в любом деле быть нацеленными на конструктивизм: когда ты знаешь, как решить вопрос, предлагай, и он будет решен. Касается это и локальных ситуаций, и таких глобальных вопросов, как проект Конституции", - отметил Виктор Лискович.

Он подчеркнул, что в основе проекта Конституции - сохранение белорусской государственности, исторической памяти. "Сегодня мы не можем забыть и потерять то, благодаря чему появилось современное белорусское государство. Сохранение исторической памяти, истории, передача ее из поколения в поколение - это залог нашего будущего", - обратил внимание сенатор.

Также, рассказал Виктор Лискович, проект Конституции сохраняет социальную направленность. "Внимание к образованию, медицине, социальной защите сохраняется, но в то же время важно, что повышается ответственность самого человека за себя, за свое здоровье, за свою семью", - рассказал сенатор. Он подчеркнул, что формирование патриота, настоящего гражданина страны необходимо начинать с раннего детства.-0-

Общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений Конституции начинает работу 5 января