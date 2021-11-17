Лискович: общаться с беженцами на границе помогут студенты-волонтеры со знанием языков

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во второй половине дня на границу приедут студенты-волонтеры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы со знанием иностранных языков. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они будут помогать в коммуникации с беженцами. Кроме того, у логистического центра продолжают дежурить три бригады скорой, которые оказывают необходимую помощь. Сейчас около центра готовятся к раздаче еды", - рассказал сенатор.

Также Виктор Лискович сообщил, что в центре временного размещения беженцев в ТЛЦ раздадут 10 тыс. медицинских масок. Сделано это будет, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.-0-