Лискович: в больницах находятся 11 беженцев, их состояние стабильное

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В больницах находятся 11 беженцев, их состояние стабильное. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 26-й день беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Беженцы обеспечены всем необходимым. В том числе организовано круглосуточное дежурство медиков.

"За сутки за медицинской помощью обратились 89 беженцев. Трое из них нуждались в госпитализации. На сегодняшний день в больницах находятся 6 детей и 5 взрослых. Все они в стабильном состоянии", - отметил Виктор Лискович.-0-