Лискович: за сутки 37 беженцев обратились за медпомощью, сегодня начинаем вакцинацию

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки 37 беженцев на белорусско-польской границе обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ночь прошла в лагере спокойно. За минувшие сутки 37 беженцев обратились за медицинской помощью. Выдали 10 тыс. масок. С сегодняшнего дня начнут работать волонтеры-иностранцы, чтобы улучшить коммуникацию с беженцами. Планируется привезти автолавку, поставить обменный пункт, чтобы люди могли купить товары первой необходимости. Сегодня будет начата вакцинация беженцев от коронавируса, - сказал Виктор Лискович. - Белорусский народ, наша страна делают все для того, чтобы улучшить очень жесткие условия жизни беженцев и предотвратить распространение инфекций и острых заболеваний".
Также, по словам сенатора, в ТЛЦ подготовлено еще 400 мест для пребывания беженцев.-0-
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