Литовская сторона не оформляет транспорт в "Мядининкае" из-за отсутствия электричества

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона не оформляет транспорт в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") из-за отсутствия электричества, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
"По сообщению литовской стороны, с 21.00 30 августа в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") отсутствует электричество. Оформление транспорта сопредельной стороной не осуществляется как на выезд, так и на въезд", - говорится в сообщении.
Таможня просит учитывать данную информацию при пересечении белорусско-литовской границы. О возобновлении оформления литовской стороной будет сообщено дополнительно.-0-