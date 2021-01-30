Литовские пункты пропуска работают в штатном режиме, сбой устранен - ГПК

Фото из архива
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой в работе программного обеспечения в литовских пунктах пропуска устранен, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
"По информации, поступившей от сопредельной стороны, устранен произошедший утром 30 января сбой в работе программного обеспечения системы таможенного оформления в литовских пунктах пропуска. Оформление автотранспорта и грузов производится в штатном режиме", - сказали в Госпогранкомитете.
Информацию об очередях в автодорожных пунктах пропуска можно отслеживать на сайте ГПК.-0-