30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицеисты МЧС совместно с суворовцами записали видео в поддержку белорусских медиков. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

"Основной посыл ролика - "Мы вместе, мы справимся!". Ребята говорят о том, что героями не рождаются, ими становятся", - рассказал Андрей Садовский.

Кроме того, авторы ролика советуют соблюдать рекомендации специалистов и элементарные правила гигиены для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.-0-