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26 февраля 2021, 21:00

Лицеисты МЧС стали серебряными призерами республиканской кадетской олимпиады "Патриот"

Фото ucp.by
Фото ucp.by

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряными призерами VI Республиканской кадетской интеллектуально-творческой олимпиады "Патриот", посвященной 290-й годовщине со дня рождения генералиссимуса Александра Суворова, стали лицеисты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"В олимпиаде приняли участие сборные команды учащихся 10-11 классов кадетских училищ страны, а также специализированного лицея МВД и специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС - всего 11 команд. Стоит отметить, что в состав команды "Факел", представляющих Лицей МЧС вошли: Леонид Карканица, Евгений Ящуковский, Александр Максимов, Руслан Митькин, Павел Радкевич, Никита Фролов, а также Егор Ключников и Максим Байков", - рассказал Андрей Садовский.

В программу олимпиады было включено несколько тематических конкурсов. Участникам необходимо было представить команду, пройти тест по истории Беларуси и допризывной подготовке, ответить на вопросы, касающиеся содержания кинофильмов о жизни, деятельности и полководческом таланте Александра Суворова, об учениках и продолжателях его традиций.

Лицеисты МЧС Леонид Карканица стал победителем в тестировании по учебным предметам, а Александр Максимов в ораторском искусстве. В общекомандном зачете учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС завоевали серебро, уступив лишь команде Витебского кадетского училища.

Организаторы олимпиады - Республиканский совет Белорусского союза суворовцев и кадет и Академия МВД.

Впервые олимпиада "Патриот" была проведена в 2016 году в Академии МВД. С тех пор она стала ежегодной. Ее цель - обучение и воспитание гражданина и патриота Беларуси, готового к выполнению гражданского и воинского долга. Начиная с 2016 года в копилке Лицея МЧС три серебряные и две бронзовые награды ежегодной олимпиады "Патриот".-0-

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