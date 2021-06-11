Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 11 июня 2021
Минск Малооблачно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:39 ФОТОФАКТ: На стадионе "Динамо" работает фан-зона Евро-2020 Спорт
23:10 БелАЭС позволит стране сэкономить около $550 млн в год - Михадюк Экономика
22:59 Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе Общество
22:42 Литва и Латвия согласились быть инструментом в чужой геополитической игре - политолог Общество
22:32 Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни удостоена Николь Фургал Культура
21:59 "Энергетик-БГУ" победил "Гомель" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси Спорт
21:55 Маркевич: благодаря фестивалю "Маладзечна", мы понимаем, насколько богата культура нашей страны Культура
21:43 Температура воздуха в Беларуси весной была ниже нормы на 0,3 градуса Общество
21:33 Парад духовых оркестров впервые прошел на фестивале в Молодечно Культура
21:07 Немка Вагнер и португалец Фонсека выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии Спорт
20:59 Премьера спектакля "Жаніцьба" состоится 29 и 30 июля в Купаловском Культура
20:42 Дорожную разметку нанесут ночью на 11 участках в Минске Регионы
20:09 Дубль Лопеса помог "Минску" победить "Славию" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси Спорт
20:05 ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле Общество
19:59 Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности Президент
19:51 Стефанос Циципас впервые пробился в финал "Ролан Гаррос" Спорт
19:35 Запрет на посещение лесов введен в Минском, Житковичском и Волковысском районах Регионы
19:22 Цена нефти марки Brent превысила $73 за баррель впервые с 2019 года В мире
19:18 ВРЗ в третий раз вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
19:13 Соловей: журналист самым активным образом влияет на происходящие в стране процессы Регионы
19:01 Три иномарки столкнулись на МКАД Происшествия
18:51 Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ Общество
18:46 Лукашенко поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с избранием Президентом Монголии Президент
18:35 В Гомеле наградили лучших представителей СМИ области Регионы
18:35 Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения Общество
18:30 Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня" Президент
18:18 Мужская и женская сборные Беларуси стали чемпионами соревнований по пожарно-спасательному спорту Общество
18:08 В Минске на участке пр.Независимости в выходные временно ограничат движение Регионы
18:04 Лидские пограничники задержали группу нелегалов из Ирака Происшествия
18:01 Белорусские бренды: развитие в современных условиях - комментарий Экономика
Все новости
Все новости
Общество
11 июня 2021, 22:42

Литва и Латвия согласились быть инструментом в чужой геополитической игре - политолог

Вадим Боровик. Фото из архива
Вадим Боровик. Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва и Латвия являются инструментом в чужой геополитической игре. Такое мнение высказал политический аналитик Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Вадим Боровик отметил, что у некоторых европейских стран отсутствует самостоятельная внешняя и внутренняя политика. "Им невыгодно покупать электроэнергию через посредников - они будут покупать. Им невыгодно разорять свои порты - они будут разорять. Они ставят под угрозу национальную безопасность собственного государства в угоду, как мы их называем, кукловодам, - заявил политолог. - Сегодня Балтика (в первую очередь Литва и Латвия самые активные) согласились быть инструментом в чужой геополитической игре".

В Беларуси не допустили и не допустят влияния иностранных государств на принятие политических решений, подчеркнул Вадим Боровик. "Самое главное, что мы сегодня должны понять и ценить, - сегодня внешнюю и внутреннюю политику определяет народ Беларуси, делегировав эти полномочия законным органам власти. И это мы должны сохранить", - сказал он.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь высказал мнение, что западная демократия - это когда политической системой управляет не народ, а политические и экономические кланы. "То, что мы видим, это не есть демократия, правда, суверенитет. Это есть решения конкретных экономически амбиций через политические инструменты", - считает он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения телевидение
Новости рубрики Общество
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1" Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе
Фото из архива Температура воздуха в Беларуси весной была ниже нормы на 0,3 градуса
Фото из архива ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле
Фото из архива Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ
Фото из архива Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения
Фото МЧС Мужская и женская сборные Беларуси стали чемпионами соревнований по пожарно-спасательному спорту
Главное
Во время совещания "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсудили изменения в Гражданский кодекс
Сергеенко: государственные СМИ находятся на страже национальных интересов
Луцкий: наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом
Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан
Топ-новости
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности
"Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано". Лукашенко принял отставку Шеймана
Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ
Маркевич: благодаря фестивалю "Маладзечна", мы понимаем, насколько богата культура нашей страны
Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня"
В Гомеле наградили лучших представителей СМИ области
Парад духовых оркестров впервые прошел на фестивале в Молодечно
ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле
Компартии Греции, Венгрии и Франции выразили солидарность с Беларусью
Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах
Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения
Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова
В Минске на базе 11 больниц будут работать пункты вакцинации против COVID-19
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
МЧС напомнило о правилах поведения при грозе
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.