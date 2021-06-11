Литва и Латвия согласились быть инструментом в чужой геополитической игре - политолог

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва и Латвия являются инструментом в чужой геополитической игре. Такое мнение высказал политический аналитик Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Вадим Боровик отметил, что у некоторых европейских стран отсутствует самостоятельная внешняя и внутренняя политика. "Им невыгодно покупать электроэнергию через посредников - они будут покупать. Им невыгодно разорять свои порты - они будут разорять. Они ставят под угрозу национальную безопасность собственного государства в угоду, как мы их называем, кукловодам, - заявил политолог. - Сегодня Балтика (в первую очередь Литва и Латвия самые активные) согласились быть инструментом в чужой геополитической игре".

В Беларуси не допустили и не допустят влияния иностранных государств на принятие политических решений, подчеркнул Вадим Боровик. "Самое главное, что мы сегодня должны понять и ценить, - сегодня внешнюю и внутреннюю политику определяет народ Беларуси, делегировав эти полномочия законным органам власти. И это мы должны сохранить", - сказал он.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь высказал мнение, что западная демократия - это когда политической системой управляет не народ, а политические и экономические кланы. "То, что мы видим, это не есть демократия, правда, суверенитет. Это есть решения конкретных экономически амбиций через политические инструменты", - считает он.-0-