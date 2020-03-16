16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва разъяснила порядок пересечения границы на время карантина, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

С 16 марта до 24.00 30 марта по литовскому времени введен запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Литву. Исключение составляют водители и члены экипажей, осуществляющие коммерческие или международные грузоперевозки, лица, имеющие право на проживание в Литве, пользующиеся иммунитетом и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 года, а также лица, служащие в военных частях НАТО и стран НАТО, обслуживающий их персонал и члены их семей. Все они могут пересекать границу только в автодорожных пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") и "Райгардас" ("Привалка")", - отметили в Госпогранкомитете.

Пункты пропуска в аэропортах и морском порту продолжают функционировать. "Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны", - добавили в ГПК.-0-