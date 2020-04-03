Литва запретила въезд легковых автомобилей из Беларуси и России

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 апреля, по имеющейся информации, литовская сторона внесла изменения в порядок пересечения границы в отношении отдельных категории граждан и транспортных средств, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Через литовские пункты пропуска на белорусской границе въезд легковых авто частного использования запрещен. Те, кто возвращается домой, могут следовать транзитом через Литву, но только группами в сопровождении правоохранителей и без остановок.

"Вместе с тем в белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду граждан Литвы нет. Белорусская сторона готова оказать содействие иностранцам в возвращении к месту их постоянного проживания", - отметили в ГПК.

Вопросы по поводу выезда граждан стран ЕС в Литву Госпогранкомитет советует направлять в посольства и консульские учреждения соответствующих государств. И обращает внимание, что белорусские граждане могут въезжать в Беларусь без ограничений.

"Для организации трансфера до границы при возвращении домой из-за рубежа рекомендуем обращаться в посольства или консульства Беларуси в странах пребывания", - добавили в Госпогранкомитете.-0-